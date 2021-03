Kimetsu no Yaiba: ¿Cómo se convirtió Muzan en un demonio?

Para aquellos que no han leído o visto Kimetsu no Yaiba, Muzan Kibutsuji es el antagonista de la historia. Se le considera el Rey Demonio, lo que significa que es el primer demonio del anime. También es quien convierte a los humanos en demonios dándoles su sangre.

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers. Muzan es quien mató a la madre y los hermanos de Tanjiro Kamado. Si eso no es suficiente, convirtió a Nezuko en un demonio. Como Rey Demonio, él puede cambiar su apariencia. Hubo momentos en que era una mujer elegante y momentos en que era un niño enfermo.

Pero la forma más popular era la de un hombre de veintitantos años en Kimetsu no Yaiba (con un aspecto extrañamente simalar al cantante Michael Jackson) y se puede ver que esta forma tiene la piel pálida con cabello negro rizado. Antes de que repasemos lo que hizo en el manga y la serie, debes conocer ¿quién era él antes de convertirse en demonio?

Los orígenes de Muzan en Kimetsu no Yaiba

Muzan en su forma femenina del anime

Antes de que Muzan fuera un demonio, nació con un cuerpo débil y enfermizo. El médico le dijo que para cuando cumpliera los 20, moriría. Luego, su médico le sugirió que debería considerar la posibilidad de tomar un medicamento prototipo.

Al principio, su dolencia empeoró. Muzan se enojó y decidió matar a su médico, sin saber que la medicina comenzó a funcionar. Su cuerpo se volvió más fuerte incluso para un humano. A cambio, él necesita matar humanos para sobrevivir y ya no puede caminar bajo el sol.

Desde entonces, el objetivo de Muzan es alcanzar la inmortalidad total y poder salir y disfrutar de la luz del sol. Su plan para lograr sus objetivos es encontrar el lirio araña azul y encontrar al demonio que pueda resistir la luz del sol.

Lo que hace de Muzan un villano interesante es que es excepcionalmente inteligente. No muestra ninguna emoción y no se apega a nadie. Su enfoque está solo en sus metas, y no se detendrá hasta que obtenga lo que quiere.

Su personalidad perfeccionista lo ayuda a planificar cada movimiento casi a la perfección en la serie shonen de Koyoharu Gotouge, razón por la cual el Demon Slayer Corps (donde están los miembros de Hashira) está teniendo dificultades para derrotarlo. Esto debes averiguarlo viendo el anime y manga de Kimetsu no Yaiba.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Instagram y mantente informado. Mata ne!