Kimetsu no Yaiba: Actualizaciones del videojuego, fecha de estreno y más

Kimetsu no Yaiba ha experimentado un aumento meteórico en popularidad en los últimos años y no parece estar desacelerándose. El manga ha roto los récords de Shonen Jump, mientras que el anime ha alcanzado nuevos niveles de popularidad internacional después de encontrar su camino en Netflix.

Incluso la adaptación cinematográfica, Demon Slayer: Mugen Train, se ha convertido en una de las películas más taquilleras del mundo durante el último año. Los fanáticos ahora pronto podrán jugar como Tanjiro, sus amigos y aliados, e incluso los demonios malvados, ya que la exitosa serie tendrá su propio videojuego.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan, o más simplemente, Demon. Slayer: The Video Game, se anunció oficialmente hace más de un año pero los detalles sobre el título siguen siendo escasos.

Fuera del avance de revelación inicial y un video oficial del juego que se lanzó hace casi un mes, todavía hay mucho sobre el juego que permanece desconocido. Aquí en La Verdad Noticias encontrarás todo lo que debes saber sobre su fecha de lanzamiento, la historia y la jugabilidad del videojuego inspirado en los personajes Koyoharu Gotouge.

Fecha de estreno para el videojuego

El juego de Kimetsu no Yaiba está programado para lanzarse en algún momento de 2021, pero no hay un marco de tiempo específico para que esté disponible. Estaba originalmente programado para lanzarse en PlayStation 4, pero ahora también saldrá en PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S y también en PC.

Historia de Demon Slayer: The Videogame

Parece que seguirá los eventos de la primera temporada del anime, en lugar de los eventos del manga. Seguiremos los inicios de Tanjiro Kamado encontrando a su familia asesinada y a su hermana convertida en demonio. También podremos ver su duelo culminante contra Rui de los Twelve Kizuki y el resto de su familia de arañas.

Los jugadores revivirán todos los momentos icónicos del anime, pero no está claro si la campaña principal del juego cambiará de perspectiva y destacará los momentos clave que involucran a Zenitsu, Inosuke o Nezuko. Tomando en cuenta las capturas de pantalla, la historia del juego se contará en gran parte a través de los ojos de Tanjiro.

Demon Slayer: The Video Game está siendo desarrollado por CyberConnect2, que es más famoso por desarrollar la serie Naruto Ultimate Ninja Storm, y más recientemente, Dragon Ball Z: Kakarot. A juzgar por la jugabilidad que ya se ha mostrado, parece que se jugará de manera muy similar a la serie Ninja Storm, ya que ambos son juegos de lucha en la arena en tercera persona.

El multijugador contará con un modo Tag Battle. Cada jugador elegirá un equipo de dos personajes y la primera persona en llevar la barra de salud de sus oponentes a cero victorias. Los jugadores podrán cambiar entre sus dos personajes de Kimetsu no Yaiba sin problemas o llamar a uno de ellos para una ayuda útil.

