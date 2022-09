Kawaii dake ja Nai Shikimori san tendría actualizaciones en noviembre

Según información de Kudasai, el anime Kawaii dake ja Nai Shikimori-san (Shikimori's Not Just a Cutie), basado en el manga escrito e ilustrado por Keigo Maki, compartirá un anuncio importante en un evento programado para el 20 de noviembre en Japón.

Se trata de un evento con duración de un solo día y contará con la presencia del elenco de voces principal. Por lo tanto, se esperan muchas actualizaciones sobre el futuro de la adaptación animada. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Elenco de Kawaii dake ja Nai Shikimori san

Imagen: Shikimori's Not Just a Cutie

Los actores de voz del anime Shikimori’s Not Just a Cutie incluyen a Saori Oonishi (Micchon Shikimori), Shuuichirou Umeda (Yuu Izumi), Misato Matsuoka (Kyou Nekozaki), Rina Hidaka (Yui Hachimitsu), Nobuhiko Okamoto (Shuu Inuzuka) y Ayaka Fukuhara (Kamiya).

El próximo evento programado para noviembre de este año, también contará con Nasuo☆ (intérprete del tema de apertura) y Yuki Nakashima (intérprete del tema de cierre). La animación japonesa se emitió durante la temporada de Primavera-2022 (Abril-Junio) y tuvo un total de 12 episodios.

Te puede interesar: Los Crunchyroll Anime Awards se celebrarán por primera vez en Japón en 2023

¿Dónde ver Shikimori’s Not Just a Cutie?

Puedes ver el anime Shikimori’s Not Just a Cutie desde la plataforma Crunchyroll. La animación contó con doblaje original japonés y subtítulos, junto con un doblaje en español latino. En otras noticias, Crunchyroll dio a conocer las películas de anime que llegarán a su catálogo en septiembre.

El manga comenzó a publicarse en el Twitter de la creadora Keigo Maki, bajo el nombre de “Kawaii dake ja Nai Onnanoko”. Luego, la serie se mudó al servicio Magazine Pocket de la editorial Kodansha en febrero de 2019.

El equipo que produce el anime es Ryota Itou (Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi, Yesterday wo Utatte) como director en los estudios Doga Kobo y con Shouhei Yamanaka como asistente.

También tenemos a Yoshimi Narita (Bouken Ou Beet, Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu, Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi) como escritor y supervisor de los guiones. Mientras que Ai Kikuchi (Engaged to the Unidentified, New Game!, How Heavy Are the Dumbbells You Lift?) es el diseñador de personajes.

Crunchyroll describe a Kawaii dake ja Nai Shikimori san como tal: “Shikimori parece ser la novia perfecta: linda, divertida y dulce como nadie... pero en realidad tiene cierto lado más oscuro que sale a la luz bajo ciertas circunstancias. ¡Pero eso no es un problema para Izumi, su novio, quien adora ver ese lado de su pareja! Una comedia romántica con cierta peculiaridad”.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram