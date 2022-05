Kawaii dake ja Nai Shikimori San retrasa algunos episodios de anime

El anime Kawaii dake ja Nai Shikimori San (Shikimori’s Not Just A Cutie) está programado para recibir algunos retrasos en los episodios, según ha revelado una actualización del cronograma.

Los cambios comenzarán con el Episodio 7, que estaba destinado a transmitirse el 21 de mayo. El episodio ahora se transmitirá el 28 de mayo, mientras que un programa especial llena su espacio original.

Otro retraso ocurrirá el 11 de junio, y el Episodio 9 saldrá al aire el 18 de junio, mientras que otro programa especial ocupa su espacio original. Los retrasos también significan que los últimos dos episodios del programa Kawaii dake ja Nai Shikimori San ahora se emitirán en julio, el 2 y el 9 respectivamente, en lugar de finalizar el programa en junio.

Nuevo cronograma de Kawaii dake ja Nai Shikimori San

A principios de abril, se anunció que el comité de producción de Shikimori's Not Just A Cutie estaba deliberando sobre los planes de transmisión del anime debido a un brote de COVID-19 en el estudio de producción de animación Doga Kobo, que estuvo cerrado temporalmente del 6 al 18 de abril.

Technoroid Overmind, otra producción de Doga Kobo también se vio afectada y se anunció un retraso a fines de abril. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber del anime Kawaii dake ja Nai Shikimori-san.

Según el sitio oficial de Kawaii dake ja Nai Shikimori San, el anime es una adaptación del manga de comedia romántica de Keigo Maki de 2019 sobre un adolescente y su linda pero también genial novia.

El personal principal incluye a Ryouta Itou (director asistente de Sing "Yesterday" for Me) como director, Shouhei Yamanaka (director asistente de Remake Our Life! Ep 1-7) como asistente de dirección, Ai Kikuchi (Sleepy Princess in the Demon Castle) como diseñador de personajes y Yoshimi Narita (My Senpai Is Annoying) como compositor de la serie.

Mientras tanto, el elenco principal incluye a Saori Oonishi como Shikimori y Shuuichirou Umeda como Izumi. Crunchyroll está transmitiendo el anime de Temporada de Primavera 2022 en territorios no asiáticos, mientras que Muse Asia está transmitiendo Kawaii dake ja Nai Shikimori San en el sudeste asiático.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!