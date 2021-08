Karakai Jouzu no Takagi san anuncia temporada 3 y película de anime

Shogakukan anunció el 27 de agosto que la adaptación al anime de Karakai Jouzu no Takagi san (Teasing Master Takagi-san) está de regreso con dos grandes proyectos, una temporada 3 y una película de anime. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

El nuevo anuncio de anime se compartió a través del lanzamiento del manga Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san volumen 12, el spin off que tendrá lugar en el futuro con Nishikata y Takagi casados y criando a su hija.

¿Cuándo sale Karakai Jouzu no Takagi san temporada 3?

Se confirmó que tanto la temporada 3 del anime Teasing Master Takagi-san TV como una película de anime se lanzarán en 2022. Todavía no sabemos de qué se tratará la película de anime, así que ten en cuenta que podría ser contenido original o adaptar más del manga Takagi-san como una secuela directa de la temporada 3.

Ninguno de los miembros del elenco y el personal fue confirmado todavía, pero Rie Takahashi volverá a interpretar el papel principal como Takagi y también debería seguir cantando para una de las series de anime más queridas del momento.

Además, el anuncio revela que el volumen 16 del manga original de Takagi san se lanzará con el volumen 12 de Moto, el 10 de septiembre de 2021, en Japón. La serie en su conjunto tiene más de 10 millones de copias en circulación ahora, alcanzando un nuevo hito.

Karakai Jouzu no Takagi-san comenzó en 2012 en Japón y ha sido bastante popular desde entonces. No es una exageración decir que comenzó una nueva tendencia de "personajes que se burlan de otra persona". El anime "Ijiranaide, Nagatoro-san" confirma su fecha de estreno y probablemente no existiría si no fuera por la serie Takagi-san.

¿Dónde puedo ver Takagi san en español?

Foto: @udon0531 en Twitter

Puedes ver el anime Karakai Jouzu no Takagi-san en Netflix o Crunchyroll. El mangaka de Teasing Master Takagi-san, Souichiro Yamamoto, que ya publicó varios manga, sigue publicando diferentes trabajos simultáneamente. Si bien no está dibujando el spin off de Moto Takagi-san él mismo, sigue siendo el que está detrás de la trama.

Finalmente, Yamamoto también comparte regularmente obras de arte súper lindas de Karakai Jouzu no Takagi san y más personajes en su cuenta oficial de Twitter, por lo que definitivamente deberías seguirlo si aún no lo has hecho.

