Kaiko sareta Ankoku Heishi estrenará su adaptación de anime en 2023

Se ha anunciado una adaptación al anime del manga titulado Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life (The Slow Second Life of the Retired Dark Soldier in His 30s). Se estrenará en enero de 2023. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todos los detalles que debes saber.

La serie de manga publicada en Kodansha por Rurekuchie, que es una adaptación de la serie de novelas ligeras escrita por Rokujuuyon Okazawa e ilustrada por Yuichi Murakami, comenzó en 2020 y lanzó su séptimo volumen tankoubon el 20 de julio.

El manga se serializa en Monthly Young Magazine y publicado bajo el sello Young KC Special. Originalmente fue serializado en Young Magazine 3rd. La animación japonesa aún no reveló información de producción o elenco de voces.

Ilustración especial de Kaiko Sareta Ankoku Heishi

Para celebrar el anuncio del anime, el mangaka Rurekuchie compartió una ilustración especial que puedes ver arriba. Anteriormente, informamos sobre los animes más esperados de 2022. Algunos de ellos son Chainsaw Man y Bleach.

Te puede interesar: El anime Mashle revela los primeros detalles de su estreno

Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life sigue a Dariel, un soldado del ejército del rey demonio que no puede usar magia. Después de un despido repentino, Dariel termina en una aldea humana donde descubre que él mismo también es humano. Con sus habilidades de aventurero floreciendo, Dariel comienza su segunda vida.

La serie de novelas ligeras, que se publica bajo el sello Overlap Novels, comenzó en 2018 y tiene 11 volúmenes a partir de marzo de 2022. Kaiko Sareta Ankoku Heishi (30-dai) no Slow na Second Life comenzó en 2018 como una novela web sobre Shousetuka ni Narou, donde finalizó la serialización en 2020.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!