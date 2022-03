Kaiju No 8 estaría preparando su adaptación al anime con TOHO Animation

Mientras que los fanáticos del anime disfrutarán comprensiblemente viendo sus programas favoritos en la pantalla grande o pequeña, los fanáticos del manga de todo el mundo aún esperan pacientemente que sus series favoritas se adapten a la televisión. Una de estas series es Kaiju No 8.

Se trata de uno de los manga en curso más grandes (figurativa y literalmente) del mundo, una serie monstruosa que cuenta la historia de Kafkka Hibino, un joven que adquiere la capacidad de transformarse en una criatura destructora de ciudades.

Esta semana, nuevos rumores de una adaptación de anime de Monster #8 (título en inglés) están arrasando en Internet, pero ¿qué sabemos hasta ahora sobre la posible producción televisiva? La Verdad Noticias te comparte todos los detalles abajo.

¿Kaiju No 8 tendrá anime?

Por el momento todo es un rumor. Están circulando en línea nuevas filtraciones sobre una adaptación al anime de la serie de manga Kaiju No 8 de Naoya Matsumoto. El rumor en torno a una posible producción televisiva del manga Kaiju No 8 comenzó con la página de Twitter de JP Anime que compartió noticias de última hora el 23 de marzo.

La publicación de Twitter indicó que “Kaiju No. 8″ (Kaijuu 8-gou), un manga de terror y ciencia ficción creado por Matsumoto, Naoya recibe una adaptación de anime y será producido por TOHO Animation”.

Esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por ningún tercero asociado con la serie, y JP Anime señaló que un "anuncio oficial (llegará) pronto".

La publicación también indicó que TOHO Animtation será el productor de la serie, no el estudio de animación que realmente trabajará en la creación de una adaptación televisiva.

Curiosamente, la página de Twitter de AnimeJapan 2022 realizó recientemente una encuesta preguntando a los fanáticos qué serie de manga original les gustaría ver animada, con Kaiju No. 8 clasificado como la décima producción más esperada.

Varias teorías sobre el potencial estudio de animación ya han comenzado a aparecer en línea, con el popular YouTuber ForneverWorld comentando cómo cambiará la percepción de una adaptación de anime.

“Estamos en una era diferente, Kaiju No. 8 está entrando en un momento y una era diferentes en el anime y el manga donde el arte y la animación son muy importantes”.

“Antes siempre se trataba de una historia y creo que en el mundo del manga, la historia sigue siendo crucial, incluso si tienes el estilo artístico más hermoso pero tu historia apesta, 9 de cada 10 veces probablemente no vayas a ningún sitio”.

“En el anime, siempre y cuando algo se vea realmente hermoso porque el anime es un medio más apreciado y aceptado que el manga”, comentó ForneverWorld vía YouTube.

¿De qué trata Kaiju No 8 manga?

Los fans piden una adaptación al anime para Kaiju No 8

La serie de manga Kaiju No 8 comenzó a serializarse en la revista Shonen Jump+ de Shueisha en julio de 2020 y, al momento de escribir este artículo, ha lanzado seis volúmenes en Japón.

La serie ha tenido un éxito generalizado tanto a nivel nacional en Japón como entre fanáticos de todo el mundo, y aparece con frecuencia en varias listas de 'Mejor Manga del Año'.

De hecho, Kaiju No 8 se clasificó como uno de los 10 mejores manga de 2021 en el School Library Journal, ocupó el tercer lugar entre los lectores masculinos en 2022 en Kono Manga ga Sugoi y el segundo en los cómics recomendados por los empleados de la librería nacional de 2022.

A fines de diciembre de 2020, la serie supuestamente había superado los 30 millones de visitas, aumentando a 70 millones en febrero de 2021 y superando los 100 millones de visitas en abril del mismo año.

Según los informes, a partir de marzo de 2022, hay más de 6,7 millones de copias en circulación, y la serie vendió 22.041 copias en Francia durante su primera semana, lo que la convierte en el debut de manga más vendido en la historia de Francia.

¿Cómo leer el manga Kaiju No 8?

Foto: VIZ Media / Kaiju No. 8 de Naoya Matsumoto

Si bien Kaiju No 8 ha recibido seis volúmenes de manga completos en Japón, el lanzamiento en inglés se está quedando atrás (tampoco hay informes de su traducción al español). Solo se ha publicado un volumen hasta el momento, y el volumen 2 se lanzará en abril de 2022.

La forma más fácil y económica de leer la serie de manga Kaiju No 8 es a través de las plataformas digitales VIZ Media y MANGA Plus. Ambos servicios brindan acceso en línea a todo el catálogo de capítulos, con una suscripción que actualmente cuesta solo $1.99 dólares al mes.

Las copias físicas se pueden comprar a través de VIZ Media, así como Amazon, Book Depository, Waterstones, Bookshop y su tienda local de cómics. Las versiones digitales se pueden adquirir a través de Google Play, iBooks, Kindle y Barnes & Noble. Por el momento, se sabe que el manga Kaiju No. 8 se publicará temporalmente en horario quincenal.

