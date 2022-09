Kaguya Sama proyecta su película de anime en cines de Japón este invierno

La película de anime Kaguya Sama: Love is War: The First Kiss Never Ends previamente anunciada está programada para estrenarse en los cines japoneses este invierno. El nuevo anime se proyectará en los cines antes de una transmisión televisiva, y se anunciarán más detalles en una fecha posterior.

El equipo de producción también compartió una nueva imagen teaser para The First Kiss Never Ends con Kaguya Shinomiya. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer todas las actualizaciones del popular anime de comedia romántica.

Kaguya-sama: Love is War: The First Kiss Never Ends se anunció después de la conclusión de la tercera temporada del programa Kaguya Sama: Love Is War - Ultra Romantic.

Las dos primeras temporadas se emitieron en 2019 y 2021 respectivamente, mientras que la tercera temporada se estrenó en abril de este año. Puedes ponerte al día con el anime desde la plataforma Crunchyroll.

El personal de producción de las tres temporadas de Kaguya-sama: Love is War incluye a Mamoru Hatakeyama como director, Yasuhiro Nakanishi como compositor de la serie, Yuuko Yahiro como diseñador de personajes.

Risa Wakabayashi como directora de arte, Kanako Hokari como diseñadora de color, Masaharu Okazaki como director de fotografía y Kei Haneoka como compositor de música.

Los miembros adicionales del personal incluyen a Hiroshi Yakou, Yuuko Hariba y Kii Tanaka (Kaguya-sama: Love is War Season 2) como directores de animación en jefe. A-1 Pictures se encargó de la producción de animación.

El elenco de voces principal está formado por Aoi Koga como Kaguya Shinomiya, Makoto Furukawa como Miyuki Shirogane, Konomi Kohara como Chika Fujiwara, Ryouta Suzuki como Yuu Ishigami, Yumiri Hanamori como Ai Hayasaka y Miyu Tomita como Miko Iino.

Imagen: Shueisha / Kaguya Sama

La serie de manga original de Aka Akasaka se publicó por primera vez el 19 de mayo de 2015 y actualmente se serializa en Shueisha's Weekly Young Jump bajo la etiqueta Young Jump Comics.

Crunchyroll describe el anime Kaguya Sama como tal: “Kaguya es hija de una familia muy importante y millonaria. Shirogane es también hijo de buena familia y presidente del consejo. Ambos son admirados por todos en la Academia Shuchiin, y ambos están enamorados el uno del otro, pero no se rebajarán a admitirlo y ambos intentan que sea el otro el que declare primero su amor”.

