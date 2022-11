Kaguya Sama promociona su película con nuevas ilustraciones navideñas

La cuenta de Twitter de Kaguya Sama: Love Is War ha lanzado cinco imágenes de personajes con temas navideños para la próxima película de anime titulada "Kaguya-sama: Love Is War -The First Kiss That Never Ends".

Las imágenes muestran a Kaguya, Miyuki y Miko con disfraces de Papá Noel, mientras que Yu y Chika tienen atuendos con temas de renos.

La Verdad Noticias te recuerda que la película de Kaguya Sama comenzará su proyección teatral especial en Japón el 17 de diciembre, con una transmisión de televisión a continuación. Además, se realizará una proyección previa en Anime NYC 2022 el 19 de noviembre.

Visuales navideños de Kaguya Sama

La serie de anime Kaguya-sama: Love is War comenzó en 2019 y tiene tres temporadas hasta el momento. La tercera temporada se estrenó este abril, y la película se anunció poco después de su conclusión en junio.

El anime se basa en la serie de manga publicada por Shueisha por Aka Akasaka, que comenzó en 2015 y tiene 27 volúmenes de tankoubon a partir de octubre de 2022. El manga se serializa actualmente en Weekly Young Jump y se publica bajo la etiqueta Young Jump Comics.

Crunchyroll describe el anime como: “Kaguya es hija de una familia muy importante y millonaria. Shirogane es también hijo de buena familia y presidente del consejo”.

“Ambos son admirados por todos en la Academia Shuchiin, y ambos están enamorados el uno del otro, pero no se rebajarán a admitirlo y ambos intentan que sea el otro el que declare primero su amor”.

El personal de las tres temporadas incluye a:

Mamoru Hatakeyama como director.

Yasuhiro Nakanishi como compositor de la serie.

Yuuko Yahiro como diseñador de personajes.

Risa Wakabayashi como directora de arte.

Kanako Hokari como diseñadora de color.

Masaharu Okazaki como director de fotografía.

Kei Haneoka como compositor musical.

A-1 Pictures es la productora de animación.

Mientras tanto, el elenco del anime Kaguya Sama incluye a Makoto Furukawa como Miyuki Shirogane, Konomi Kohara como Chika Fujiwara, Ryouta Suzuki como Yuu Ishigami, Yumiri Hanamori como Ai Hayasaka y Miyu Tomita como Miko Iino.

