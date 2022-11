Kaguya Sama lanza tráiler navideño y nueva canción de su película

La cuenta oficial de Twitter y el sitio web del próximo Kaguya Sama: Love is War -The First Kiss That Never Ends- ha revelado un nuevo tráiler de la película de anime. El tráiler también presenta el tema de apertura de la película "Love is Show" de Masayuki Suzuki con Reni Takagi.

Aniplex of America también anunció que la película Kaguya-sama: Love is War se estrenará en cines seleccionados de Estados Unidos en febrero de 2023. Se estrenará en los cines de Japón el 17 de diciembre de 2022 y luego se transmitirá por televisión.

Una proyección especial de la película se estrenó recientemente en Anime NYC 2022, provocando algunas nuevas escenas próximas. Anteriormente, La Verdad Noticias compartió otra actualización del anime Kaguya Sama respecto a sus nuevas ilustraciones navideñas.

El elenco principal de voces de la película incluye a Makoto Furukawa como Miyuki Shirogane, Konomi Kohara como Chika Fujiwara, Ryouta Suzuki como Yuu Ishigami, Yumiri Hanamori como Ai Hayasaka y Miyu Tomita como Miko Iino.

El personal de producción de las tres temporadas está formado por Mamoru Hatakeyama como director, Yasuhiro Nakanishi como guionista de la serie, Yuuko Yahiro como diseñador de personajes, Risa Wakabayashi como directora de arte, Kanako Hokari como diseñadora de color, Masaharu Okazaki como director de fotografía y Kei Haneoka como compositor musical.

A-1 Pictures se encargó de la producción de animación de todas las temporadas y de la película. La serie de manga original de Aka Akasaka se publicó en la revista Weekly Young Jump de Shueisha del 24 de marzo de 2016 al 2 de noviembre de 2022.

Póster de la película de Kaguya Sama

Hasta el momento, se han publicado 27 volúmenes de tankoubon, con un volumen 28 que se lanzará el 19 de diciembre de 2022. El manga fue publicado bajo el sello Young Jump Comics.

El creador de Kaguya Sama anunció recientemente su retiro del dibujo de nuevos manga para centrarse únicamente en la escritura.

