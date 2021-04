Kaginado es un crossover de Clannad y más anime que llegará en 2021

Kaginado es un anime crossover estilo chibi con varios trabajos del desarrollador de novelas visuales, Key. Recientemente se confirmó que la nueva serie animada se estrenará en octubre de 2021 y también se describió como la primera serie crossover del estudio japonés.

La Verdad Noticias te comparte que Kaginado incluirá obras clave como Kanon, Air, Clannad, Little Busters!, Rewrite y otros títulos más aún por revelar. Todos los confirmados actualmente cuentan con la participación del prolífico escritor Jun Maeda, quien escribió todos los títulos menos Rewrite (para el que compuso la música).

Además de Kaginado, 2021 también verá el lanzamiento de otro anime relacionado con Key. Se trata de Kud Wafter, una película derivada de Little Busters!. En marzo, se anunció que la película financiada con fondos colectivos, se produjo para celebrar el décimo aniversario del anime y se estrenará el 14 de mayo en Japón.

Captura de pantalla: Sitio oficial "kaginado.com"

Series de anime producidas por Key

Air

Angel Beats!

Charlotte

Clannad

Kanon

Kamisama ni Natta Hi

Little Busters!

Planetarian

Rewrite

La novela visual Kanon recibió dos adaptaciones de anime de televisión que se estrenaron en 2002 y 2006 respectivamente, con Toei Animation produciendo la temporada 1 y Kyoto Animation produciendo la segunda adaptación. Toei también produjo un OVA que se lanzó en 2003.

Air, que recibió una serie y un especial de dos episodios de KyoAni, así como una película de Toei en 2005, es la segunda serie más antigua de Key. Clannad fue adaptado por Kyoto Animation en 2007 y terminó en 2008, mientras que la secuela Clannad After Story se desarrolló de 2008 a 2009. KyoAni también produjo dos Clannad OVA.

Mientras tanto, JC Staff produjo Little Busters! y una segunda temporada llamada Little Busters! Abstenerse, que se estrenó en 2012 y 2013 respectivamente. JC Staff también produjo varios episodios de Little Buster OVA.

Rewrite, que fue adaptado por Eight Bit y se desarrolló de 2016 a 2017, es actualmente la adaptación de anime de Key más reciente que se presentará en el crossover Kaginado. La Verdad Noticias te compartirá más actualizaciones en el futuro.

