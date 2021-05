Kadokawa anuncia el Museo Isekai para series de anime como KonoSuba

Una exposición del Museo Isekai con guiones gráficos, animaciones clave y obras de arte de las series de anime como Re: Zero, Overlord, KonoSuba y The Saga of Tanya the Evil se inaugurará en el Museo de la Cultura de Kadokawa del 17 de julio al 26 de septiembre.

Para promover la exhibición, el sitio web oficial ha lanzado un cuestionario que prueba el conocimiento de los fanáticos sobre las cuatro franquicias. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

El cuestionario para principiantes se lanzó el 1 de mayo, los cuestionarios de nivel intermedio y avanzado se lanzarán el 5 de junio y el 3 de julio de 2021, respectivamente. Cada cuestionario tiene 100 preguntas en total, o 25 preguntas para cada serie de anime isekai.

Las personas que obtengan una puntuación perfecta en los cuestionarios de nivel principiante participarán en un sorteo para ganar una insignia original en reconocimiento de su experiencia. Para obtener más información sobre boletos y bienes disponibles en la exhibición, visita el sitio web oficial.

Promocional para el Museo Isekai

La cuenta de YouTube de Kadowaka lanzó un video promocional el sábado destacando a los personajes principales de cada serie en su Museo Isekai. Las cuatro series colaboraron previamente con la serie de anime Isekai Quartet en 2019 y 2020. El anime tendrá una secuela.

¿Cuáles son los animes isekai?

Foto: Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!

Isekai se traduce del japonés a "mundo diferente" u "otro mundo", es un género de novelas ligeras, manga, anime y videojuegos que giran en torno a una persona que se transporta y tiene que sobrevivir en otro mundo, como un mundo de fantasía, mundo virtual o universo paralelo. Estos son lo 10 mejores animes isekai para ver:

10 - Youjo Senki

9 - Overlord

8 - Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku

7 - Isekai Shokudou

6 - No Game No Life

5 - Tate no Yuusha no Nariagari

4 - Isekai wa Smartphone to Tomo ni

3 - Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu

2 - Tensei Shitara Slime Datta Ken

1 - Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! (KonoSuba)

La existencia de un Museo Isekai es la oportunidad perfecta de apreciar este género y sobre todo celebra a una de las mejores series de anime para disfrutar hasta ahora. ¿Qué piensas del anime isekai? ¿Sabías que Rusia quiere prohibir algunas series de este estilo?

