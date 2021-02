Jutsushi no Yarinaoshi: POLÉMICA del anime evita traducción de novelas ligeras

Sin duda el anime de Jutsushi no Yarinaoshi, conocido también como Redo of Healer, es uno de los más controversiales de la temporada lo cual ha sido la razón de que las novelas ligeras originales no hayan sido traducidas al inglés según el autor de estas.

De acuerdo al autor Rui Tsukiyo la publicación en inglés de las novelas ligeras de Jutsushi no Yarinaoshi ha sido rechazada por varias editoriales internacionales.

Rui Tsukiyo comentó sobre el tema mediante una publicación en Twitter donde afirmó que intentó publicar una edición de las novelas ligeras de Jutsushi no Yarinaoshi sin embargo las editoriales internacionales han rechazado el proyecto. Situación que podría estar relacionada a la polémica que rodea a la adaptación al anime de Redo of Healer.

Pese a la aparente ‘censura’ por parte de las editoriales de publicar las novelas ligeras de Jutsushi no Yarinaoshi en inglés su creador aprovechó para promover uno de sus trabajos que sí ha sido traducido a su audiencia internacional: ‘The World’s Fines Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat’.

La polémica alrededor del anime de Jutsushi no Yarinaoshi

Y es que tanto las novelas ligeras como el anime de Jutsushi no Yarinaoshi destilan violencia gráfica y delicados temas sexuales que han hecho que Redo of Healer se gane la fama de ser una de las series más controversiales actualmente, siendo censurada en algunos países como Alemania.

Es así que, al menos por el momento, los fans internacionales del anime de Jutsushi no Yarinaoshi se han quedado con las ganas de explorar las novelas ligeras de la franquicia. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta polémica serie para traerte lo más reciente.

