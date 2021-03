Junji Ito Masterworks Collection confirma adaptación de anime junto con Uzumaki

Está previsto que Uzumaki de Junji Ito se lance a finales de este año con una adaptación de anime por Production I.G en Adult Swim de Cartoon Network. Esta sería la versión más fiel de la obra de arte estelar de Ito que hemos visto hasta la fecha, pero parece que esta podría no ser la única serie que está actualmente en proceso.

Recientemente, el autor compartió detalles sobre este proyecto, revelando la producción de una adaptación inspirada en Junji Ito Masterworks Collection. El anuncio proviene directamente de las páginas de Genkai Chitai, un manga también conocido como Phantom Zone, que se encuentra en proceso de serialización desde la segunda mitad de 2020.

El autor no anticipó más detalles sobre el estudio de animación, la estructura del anime y la fecha de lanzamiento. En La Verdad Noticias seguiremos las actualizaciones y te las compartiremos recién se confirmen.

Uzumaki y Junji Ito Masterworks Collection tendrán adaptación de anime

Junji Ito Masterworks Collection es una colección de terror que consta de 11 Volúmenes, publicada de 2011 a 2013. La colección incluye algunas de las mejores historias realizadas por el mangaka, que en el primer trimestre de 2018 ya han recibido una adaptación al anime que consta de 12 episodios (más dos OVA).

Esta primera adaptación de anime fue realizada por Studio Deen (Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan) y distribuida en Occidente por Crunchyroll, bajo el título Junji Ito Collection. Esta no presume tener una alta calificación en el sitio de streaming, ya que alcanzó 3.7 estrellas de 5.

Trailer del anime Junji Ito Collection (2018)

La nueva serie animada japonesa probablemente será similar, con cada una de las historias de Junji Ito adaptadas en una o dos entregas, para un total de seis o siete mini-historias diferentes incluidas en la primera temporada. Se revelarán más detalles en los próximos meses.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!