Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre revela historias y elenco

El próximo anime Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre, basado en las obras del legendario artista de manga de terror Junji Ito, ha publicado en su sitio web oficial un adelanto de los actores y cinco historias que presentaría.

Junto con esta emocionante revelación, había imágenes fijas directamente del anime que se lanzará. Estas imágenes fueron compartidas por Netflix Anime en Twitter para darles a los fanáticos un primer vistazo a la próxima serie de antología de terror.

En primer lugar, se presentaron dos queridos actores de doblaje japoneses para el elenco de “The Strange Hikizuri Siblings: The Séance” (Kaiki Hikizuri Kyōdai: Kōreikai). Takahiro Sakurai, conocido por su papel de actor de voz como X en el anime Mega Man X, entre otros, interpretaría el papel de Kazuya Hikizuri.

Visual del anime de Junji Ito con Netflix

Por otro lado, con uno de sus conocidos papeles de actuación de voz como Toshiro en el anime Bleach, Romi Park interpreta a Kiko. Arriba te comparte La Verdad Noticias las primeras imágenes del anime de Junji Ito con Netflix.

En la segunda historia revelada, “Unendurable Labyrinth” (Taegatai Meiro), se decía que Hisako Kanemoto interpretaba el papel de Sayoko. Uno de los papeles notables de actuación de voz de Kanemoto fue Lucky Chloe en el videojuego Tekken 7.

Para “The Long Hair in the Attic” (Yaneura no Nagai Kami), Yōko Hikasa, conocida por interpretar la voz japonesa de Rias Gremory en el anime High School DxD y muchos otros, interpretaría el papel de Chiemi.

Imagen de Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre

En cuanto a “Bullied” (Ijimekko), Natsumi Takamori, quien recientemente expresó a Kome-Kome en el anime Delicious Party Pretty Cure , interpretaría a Kuriko. El quinto trabajo revelado de Junji Ito que se incluiría en la serie es “Donde vive Sandman” (Suima no Heya), aunque el elenco de esta historia en particular no ha sido revelado.

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre presentará quince historias más seleccionadas por el propio Junji Ito. Los volúmenes de los que se eligieron las historias incluyen a Tomie, Sōichi y The Hanging Balloons. Esta serie japonesa de antología de terror se lanzará en una plataforma de transmisión global en 2023, con la fecha exacta aún por determinar.

