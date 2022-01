Jujutsu Kaisen y Evangelion pelean por el premio a la mejor película de 2021

Eva y Jujutsu Kaisen pelean por el premio a la mejor película de 2021

Evangelion 3.0+1.01: Thrice Upon a Time y Jujutsu Kaisen 0: The Movie son dos de las cinco mejores películas animadas en el 45th Japan Academy Film Prize. Los cinco títulos ganan los premios a la Excelente Animación del Año del año, pero también compiten por el premio a la Mejor Animación del Año.

La Asociación del Premio de Cine de la Academia de Japón anunciará el ganador del premio el 11 de marzo de 2022. Aquí en La Verdad Noticias está la lista completa de los ganadores de la Animación Excelente del Año en el 45º Premios de Cine de la Academia de Japón. Anteriormente, informamos de las nominaciones de Crunchyroll Anime Awards 2022.

Nominados a mejor película de anime 2021

Películas nominadas en el 45th Japan Academy Film Prize

Sing a Bit of Harmony Fortune Favors Lady Nikuko Jujutsu Kaisen 0: The Movie Evangelion 3.0+1.01: Thrice Upon a Time Belle (Ryu to Sobakasu no Hime)

La última película de la serie Rebuild of Eva rompió varios récords en la taquilla japonesa. Esto incluyó una cantidad total de ingresos brutos que superó los 10 mil millones de yenes en julio de 2021.

Mientras que el filme de EVA por Hideaki Anno recaudó 3 mil 300 millones de yenes durante su semana de lanzamiento, Jujutsu Kaisen 0 de Studio MAPPA lo superó al alcanzar los 5 mil 800 millones de yenes solo once días después de su debut en los cines el 24 de diciembre de 2021.

En el 44° Premio de Cine de la Academia de Japón celebrado en 2021, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train ganó el premio a la Mejor Animación del Año. Superó a Violet Evergarden: The Movie y Stand by Me Doraemon 2, que formaron parte de la lista de nominados en el mismo año. Anteriormente, se decía con seguridad que 3.0+1.01: Thrice Upon a Time es la película japonesa más taquillera del año 2021.

¿Dónde ver películas Jujutsu Kaisen y Evangelion?

La película Jujutsu Kaisen 0 está actualmente disponible para ver en los cines japoneses. Sin embargo, aún no tiene una fecha de lanzamiento occidental. Mientras tanto, los fanáticos pueden ver Evangelion 3.0+1.01: Thrice Upon a Time en todo el mundo a través de Amazon Prime Video.

