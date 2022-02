Jujutsu Kaisen y Evangelion han ganado el premio Animación del Año

Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time y Jujutsu Kaisen han ganado el premio Animación del Año en el Festival de Cine de Anime de Tokio (TAAF: Tokyo Anime Film Festival), con los dos títulos en la categoría de películas y series respectivamente.

Mientras tanto, los premios individuales vieron a algunos ganadores de TAAF 2021 repetir sus victorias del año pasado. Estos incluyen a Akira Matsushima (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc) en la categoría de Animador y Yuki Kajiura (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc) en la categoría de Sonido y Actuación.

Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que Jujutsu Kaisen y Evangelion pelean por el premio a la mejor película de 2021, siendo dos animes con mucha presencia en la pantalla grande.

Premios de Jujutsu Kaisen y Evangelion en TAAF 2021

Jujutsu Kaisen y Evangekion "Animación del Año" - TAAF 2022

Este año, Yuki Kajiura comparte la victoria con su co-compositor de Demon Slayer, Go Shiina. Por otra parte, Hideaki Anno (Evangelion: 3.0+1.0) obtuvo dos victorias, una en la categoría de Obra original y guión y la otra en la categoría de Director y Director de episodios.

Mientras que Yuuichi Terao (Demon Slayer Mugen Train Arc) ganó en la categoría Fondo, Composición y Visual. IDOLiSH7: ¡Third Beat! ganó el premio de los fans. La página de ganadores de TAAF señaló que sus jueces están compuestos por partes de "la vanguardia de la industria del anime", incluidos productores, creadores y tiendas involucradas en la venta de medios y productos de anime.

¿Qué es Tokyo Anime Film Festival?

TAAF: Tokyo Anime Film Festival comenzó en 2002 como parte de la Feria Internacional de Anime de Tokio, donde se llamó Tokyo Anime Award. TAAF se independizó en 2014. En TAAF 2021, Violet Evergarden: The Movie y Keep Your Hands off Eizouken! fueron los respectivos ganadores de las categorías de películas y televisión del premio Animación del año.

Los jueces de TAAF 2022 votaron en base a una lista de 100 animes, 20 de los cuales son películas. Estos 100 títulos fueron determinados por los votos de los fans. Los programas que se estrenaron entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 fueron elegibles para los premios.

Las categorías de TAAF tienden a tener un alcance más amplio de lo que sus nombres pueden sugerir. Por ejemplo, la categoría Animador también reconoce otros aspectos, como diseños de personajes, diseños de mechas y trabajo de director de animación en jefe.

La categoría Sonido e interpretación cubre no solo bandas sonoras y actuación de voz, sino también grabación de audio, efectos de sonido y más. ¡Muchas felicidades al equipo de Jujutsu Kaisen y Evangelion! Por otra parte, ya puedes conocer a los ganadores de los Crunchyroll Anime Awards 2022.

