Jujutsu Kaisen tiene los mejores personajes femeninos y Nobara es la prueba

Jujutsu Kaisen está trabajando duro detrás de escena en su primera película, y las cosas se están moviendo junto con el manga. Gege Akutami está ocupado haciendo malabares con sus hechiceros en estos días, por lo que los fanáticos se están tomando el tiempo para sumergirse profundamente en algunos de sus héroes favoritos.

Por supuesto, Nobara Kugisaki no tardó en aparecer, y una publicación viral tiene a los fanáticos hablando sobre una de las mejores cualidades del héroe. La popularidad de la hechicera es tan grande, que incluso el creador de Chainsaw Man dibuja a Nobara para deleite de los internautas.

Fanático celebra la relación de Yuji y Nobara

Elogian el personaje de Nobara Kugisaki en el anime shonen

En esta ocasión, una publicación salió a la luz en Youtube por cortesía del usuario Kira CP. Fue allí donde el fan tomó nota de algo especial sobre Nobara que a menudo se pasa por alto en los títulos de shonen. Y ahora, los fanáticos de Akutami tienen problemas para no ver el rasgo.

"Me encanta cuando Yuji carga a Nobara y ellos no usan ese momento para hacerla parecer débil, u obligarnos a tener un romance rancio convirtiéndola en un lío lloroso. Ella solo le agradece como amigos que son y sigue siendo tan ruda como siempre", escribe el usuario Kira CP con casi 3 mil me gusta en su publicación.

Por supuesto, los fanáticos del anime pueden señalar este momento de la primera temporada. Después de todo, Yuji carga a Nobara en una misión cuando ella continúa luchando en sus brazos.

Las maldiciones que seguían a la pareja no estaban listas para el ataque cuando Yuji se retiró, y los fanáticos se deleitaron con el equipo de primer nivel. De hecho, Nobara simplemente le dice a Yuji que está de espaldas, y después vuelve al trabajo. Anteriormente, informamos que un cosplay captura la ferocidad de Nobara.

¿Cuántas temporadas tiene Jujutsu Kaisen?

Jujutsu Kaisen tiene 1 temporada de anime en Crunchyroll, famosa plataforma de streaming que transmitió los nuevos episodios del programa de forma semanal. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que Studio MAPPA estrenará la película Jujutsu-Kaisen 0 en diciembre de 2021.

