¿Jujutsu Kaisen tendrá temporada 2 sin el equipo original de MAPPA?

Según información de Kudasai, el portal japonés Myjitsu habló sobre la preocupación de los fanáticos por el nuevo anuncio del anime Jujutsu Kaisen. La actualización de la exitosa adaptación animada se llevará a cabo el próximo 12 de febrero. Pero, ¿por qué están preocupados los fans? Sigue leyendo La Verdad Noticias para descubrir todo.

Anteriormente, informamos que la serie de Jujutsu Tech está en las nominaciones de Crunchyroll Anime Awards 2022; destacando en categorías como Anime of the Year, Best Girl, Best Protagonist, Best Fight Scene, Best Director, Best Animation, entre muchas otras.

¿Cuándo sale Jujutsu Kaisen temporada 2?

Imagen: Studio MAPPA / Shueisha

La temporada 2 aún no tiene fecha de estreno, pero puedes ponerte al día con la temporada 1 en la plataforma Crunchyroll. La animación fue realizada por Studio MAPPA que también adaptó "Attack on Titan The Final Season", "Dororo", "Banana Fish" y "Chainsaw Man".

Recientemente, los fanáticos tienen dudas sobre la segunda temporada del programa creado por Gege Akutami, ya que una fuente de la industria informó a inicios de este año que “todos los miembros de la producción de un anime muy popular del 2021 habían dejado el estudio para formar su propia compañía“.

“Desde su estreno en diciembre del año pasado, Jujutsu Kaisen 0: The Movie ha seguido aumentando sus ventas en taquilla. Debido al éxito de la película, el 12 de febrero se celebrará un evento especial. Parece que habrá un gran anuncio allí, y se rumorea en la red que podría ser información sobre la segunda temporada del anime…”, compartió el portal Myjitsu.

¿Cuándo es el evento de Jujutsu Kaisen?

Según la página web oficial del anime, el evento especial se realizará en el TOHO Cinemas Hibiya el 12 de febrero de 2022. También se dio a conocer el cartel de presentadores y se anunció que los saludos en el escenario se transmitirían en directo a las salas de todo el país.

El sitio también escribe en su comunicado: “¡Habrá también un gran anuncio para la franquicia, espérenlo con ansias!” La información sobre el saludo en el escenario se difundió rápidamente, y el “gran anuncio” que se va a hacer en el escenario atrajo mucha atención.

“El gran anuncio es sin duda el de la segunda temporada del anime”, “Espero que este gran anuncio sea sobre la segunda temporada del anime”, “Esta es definitivamente la segunda temporada del anime, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser?”, escribieron los fans en el artículo del portal japonés.

Otro internauta escribió: “Si el gran anuncio en el escenario es sobre la segunda temporada del anime, la preocupación es sobre la animación del proyecto. De hecho… una persona que parece estar relacionada con la industria de la animación reveló en Twitter que el personal principal de ‘cierta animación de alta calidad’ que fue un gran éxito el año pasado se había trasladado a otra empresa”.

Los proyectos sospechosos eran "Jujutsu Kaisen" o "Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation". Si los rumores son ciertos para el caso del shonen sobre Yuji Itadori, MAPPA, la productora que trabajó en el anime, lo tendrá muy difícil si se realiza una segunda temporada del anime.

Los internautas agregaron que “MAPPA también ha anunciado que trabajará en otras obras de actualidad como Chainsaw Man, y algunos fans han expresado sus opiniones”. De hecho, muchos fans temen que “si hay una segunda temporada de anime, MAPPA estará tan ocupado que se convertirá en un problema laboral”.

“Me alegro por la segunda temporada, pero me preocupa que MAPPA esté trabajando demasiado”, opinó otro fanático. Finalmente, te recordamos que puedes leer el manga original de Jujutsu Kaisen en MANGA Plus, mientras esperas el lanzamiento de la película en Latinoamérica. Crunchyroll confirmó que estrenará el largometraje en cines.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!