Jujutsu Kaisen temporada 2 promete una importante actualización

Jujutsu Kaisen ha salido con su primera película en el extranjero, y Satoru Gojo es solo uno de sus muchos personajes que aman ser el centro de atención. Desde Yuji hasta Yuta, los hechiceros de jujutsu están de moda en el anime y los fanáticos aún tienen que saber si la serie tendrá una segunda temporada.

Pero ahora, un adelanto raro ha convencido a los internautas de que el programa está regresando. La actualización proviene de Mantan Web cuando Yoichi Mushiaki compartió algunas palabras durante una presentación en línea reciente.

Fue allí donde se le preguntó al presidente de MBS Television sobre Jujutsu Tech y una posible segunda temporada. Obviamente, no podía decir nada definitivo sin la presencia de todo el equipo, pero Mushiaki dijo que los fanáticos estarán complacidos con la noticia una vez que se publique.

¿Cuándo sale la temporada 2 de Jujutsu Kaisen?

Imagen: Studio MAPPA

"En este momento, me gustaría que todos esperaran a que compartamos nuestro plan concreto. Sin embargo, creo que podemos brindarles una actualización que cumplirá con sus expectativas", comentó el presidente de MBS Televisión. En este punto de esto, el comentario de Mushiaki es lo más que hemos escuchado sobre la segunda temporada, ya que no tenemos fecha de estreno.

El anime basado en el manga de Gege Akutami finalizó su primera temporada en 2021, y fue allí donde los fanáticos se enteraron de que se estaba desarrollando una película. Esta llegó a los cines el mes pasado justo antes de Navidad.

La película es ahora la segunda más taquillera en Japón de 2021, y Jujutsu-Kaisen 0 aún no se ha estrenado a nivel mundial. Con tanto enfoque puesto en Jujutsu Tech, no es de extrañar que Mushiaki esté ansioso por revelar los planes de la cadena para la segunda temporada.

Por ahora, los fanáticos tendrán que esperar por detalles más concretos, pero su último adelanto casi confirma que hay más episodios en camino para el equipo de Gojo. Recuerda que la película de Jujutsu Tech y Evangelion pelean por el premio a la mejor película de 2021.

¿Dónde ver el anime Jujutsu-Kaisen?

Si aún no has visto la primera temporada, puedes encontrar la transmisión de Jujutsu Kaisen en Crunchyroll, y el manga se imprime actualmente en Occidente con la ayuda de VIZ Media.

