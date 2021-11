La cuenta oficial japonesa de Twitter para la popular serie Weekly Shonen Jump anunció que la serie de manga Jujutsu Kaisen superará los 60 millones de copias en circulación el 25 de diciembre.

La circulación del manga ha aumentado en más del 700% en el último año, ya que la serie recibió más atención gracias a su adaptación de anime bien recibida y su próxima película precuela, Jujutsu-Kaisen 0.

Esta cifra de ventas coloca a la serie de fantasía oscura dentro del top 50 manga más vendido de todos los tiempos, y si puede mantener este impulso, existe una posibilidad muy real de que se convierta en la serie número 19 en la historia en romper la marca de los 100 millones. Puedes ver el anuncio oficial en este enlace de Twitter.

Popularidad del manga Jujutsu Tech

(Foto: Shueisha) Manga Jujutsu Kaisen de Gege Akutami

El manga de Gege Akutami pronto ocupará su lugar junto a los clásicos del manga más antiguos, como Jojo's Bizarre Adventure, Naruto, Demon Slayer y Bleach. La Verdad Noticias te recuerda que Jujutsu Tech comenzó a publicarse en 2018.

Como serie de acción sobrenatural, cuenta la historia de Yuji Itadori, un joven que accidentalmente se convierte en el anfitrión de Ryomen Sukuna, un espíritu poderoso. Sukuna es uno de los miembros más poderosos de una raza conocida como Maldiciones, que son almas que se han transformado en seres monstruosos que ahora buscan dañar a los vivos.

Una adaptación de anime de la serie se estrenó a finales de 2020. El programa fue producido por el estudio de animación Studio MAPPA, los mismos que realizaron la última temporada de Attack on Titan y la próxima serie animada Chainsaw Man. El anime fue dirigido por Sunghoo Park, quien anteriormente dirigió The God of High School.

Mientras que los críticos notaron las similitudes de la serie con series de anime shonen sobrenaturales anteriores como Yu Yu Hakusho y Bleach. El mundo de Yuji Itadori recibió elogios generalizados por su escritura, arte, coreografía de lucha y personajes relacionados.

¿Cuántas temporadas de Jujutsu Kaisen hay?

Hay 1 temporada de anime con 24 episodios en total. La serie Jujutsu Kaisen fue lanzada por Crunchyroll fuera de Japón, quien reveló que el anime fue el segundo programa más visto en el servicio de transmisión en 2020, justo detrás de la adaptación animada de Black Clover de Yuki Tabat.

El manga está actualmente en camino de romper la marca de los 60 millones para el 25 de diciembre, solo un día después del estreno japonés de Jujutsu-Kaisen 0, una película animada que tiene lugar antes de los eventos de la primera temporada del anime.

La película es una adaptación del manga "Tokyo Metropolitan Curse Technical School" , que fue creado por Gege Akutami en 2017. El manga tuvo lugar en el mismo mundo que Jujutsu-Kaisen e introdujo muchos de los personajes y conceptos que luego se ampliarían en la serie principal.

Aún no se ha anunciado un lanzamiento internacional de Jujutsu-Kaisen 0, pero dada la enorme popularidad internacional de la serie, es seguro asumir que la película se lanzará eventualmente fuera de Japón.

El manga Jujutsu Kaisen se dirige hacia un nuevo pero corto descanso, es distribuido en occidente por VIZ Media o MANGA Plus, mientras que la serie de anime está disponible para transmisión en Crunchyroll y HBO Max.

