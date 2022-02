¿Jujutsu-Kaisen realmente fue censurado en Malasia?

Jujutsu Kaisen tiene el fandom emocionado en este momento, y tenemos que agradecer al anime. Después de todo, su gran película está a punto de debutar en Latinoamérica y la segunda temporada está en camino.

Mientras los fanáticos esperan esos lanzamientos, muchos han recurrido al anime para mantenerse ocupados, pero un lanzamiento reciente cuestiona si la serie de Gege Akutami fue censurada en el extranjero.

Todo el calvario surgió cuando el volumen 12 del manga shonen llegó a los estantes de Malasia. Resulta que Kinokuniya llevó el manga a lectores en el extranjero, y las imágenes de su portada se volvieron virales en poco tiempo. Anteriormente, informamos que el manga confirma breve pausa en febrero.

Censuran a Jujutsu Kaisen en Malasia

Portada del Volumen 12 en Malasia

Como puedes ver arriba, el volumen 12 de Jujutsu Tech terminó agregando una gran etiqueta blanca en su portada para darle más modestia a Mei Mei, y muchos acusaron rápidamente al manga de estar censurado.

Después de todo, este no sería el primer caso de censura extrema en Malasia. El país es más famoso por sus ediciones de Attack on Titan dentro del fandom del anime. Por si no lo sabías, el manga se distribuye en Malasia, pero sus titanes no aparecen desnudos en sus copias.

Shingeki no Kyojin es censurado en Malasia ¡Los Titanes llevan ropa interior! Esta versión audaz de Attack on Titan se volvió viral después de su debut, por lo que no puedes culpar a los fanáticos por hacer una doble toma con Jujutsu-Kaisen.

Sin embargo, no hay nada de qué preocuparse en este caso. El volumen real en sí no está censurado según los lugareños que compraron el libro de bolsillo. Parece que Kinokuniya envolvió este volumen en plástico antes de colocarlo en los estantes debido a su contenido maduro.

La tienda deslizó inserciones de papel entre la cubierta y su plástico para ocultar el pecho de Mei Mei. Esto se ha hecho antes en Malasia con series como Chainsaw Man, por lo que los compradores locales ni siquiera parpadearon ante la situación. Entonces, si pensabas que otra situación de Attack on Titan estaba cerca, piénsalo de nuevo.

¿Cuántos capítulos tiene Jujutsu Kaisen en el manga?

Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, el manga creado por Gege Akutami tiene 174 capítulos publicados. Los fanáticos pueden leer Jujutsu Kaisen en la aplicación MANGA Plus o ver la adaptación de anime en Crunchyroll.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!