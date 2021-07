Jujutsu Kaisen manga estrenará nuevo capítulo en agosto

El manga de Jujutsu Kaisen originalmente hizo una pausa para permitirle al creador de la serie, el mangaka Gege Akutami, recuperarse de problemas relacionados con la salud. Y ahora, parece que la popular franquicia Shonen volverá a las páginas de Weekly Shonen Jump mucho antes de lo que muchos pensaron.

Al publicar una declaración oficial en su cuenta de Twitter, Weekly Shonen Jump confirmó que la historia de Yuji Itadori regresaría a finales de este verano, llevando una vez más a los lectores al mundo sobrenatural de Jujutsu Tech.

Anteriormente, la declaración oficial que fue publicada por la editorial Shonen Jump con respecto a la pausa del manga decía así: "Debido al mal estado físico de Gege Akutami, el manga JK estará ausente por algún tiempo a partir del próximo número”.

“Akutami quería seguir escribiendo, pero después de varias discusiones con el departamento editorial, se decidió que es mejor para Akutami para tomarse un descanso por un cierto período de tiempo. Determinamos que era la mejor decisión para que el mangaka recuperara su condición física", finalizó la editorial.

¿Cuándo se estrena Jujutsu Kaisen manga 153?

Foto: Shonen Jump en Twitter

En su cuenta oficial de Twitter, Weekly Shonen Jump confirmó que la serie continuaría con su publicación el próximo 1 de agosto. El capítulo 153 es el siguiente en estrenar y los fanáticos podrán leerlo gratis en la aplicación MANGA Plus de Shueisha.

El duro horario de trabajo de los mangakas dentro del mundo del anime ha sido bien conocido a lo largo de los años, ya que muchos creadores han dedicado mucho tiempo a crear sus historias originales.

Eiichiro Oda, por ejemplo, no ha sido un extraño cuando se trata de compartir su loco horario de trabajo, ya que parece que el creador de los Sombrero de Paja pasa casi todas las horas de vigilia trabajando en One Piece. No hace falta decir, que algunos cambios serían de beneficio de los artistas que han dado tanto al mundo del anime.

¿Cuándo sale Jujutsu Kaisen temporada 2?

Jujutsu Kaisen temorada temporada 2 aún no confirmó una fecha para la segunda temporada. Sin embargo, el estudio de animación MAPPA estrenará una película precuela a finales de 2021. La Verdad Noticias te comenta, que el largometraje se sumergirá en el pasado, antes de que Yuji Itadori fuera el protagonista.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!