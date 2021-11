Jujutsu Kaisen manga 164 revela el poder secreto de Higuruma

Después de pasar unos días preparándose, Yuji Itadori y Megumi Fushiguro han entrado oficialmente en una colonia para participar en el Juego de la Matanza en Jujutsu Kaisen. Los dos se separaron sorprendentemente una vez que entraron al juego, y fueron enviados por caminos muy diferentes.

Después de todo, Yuji fue el único que se encontró correctamente cara a cara con Higuruma, uno de los luchadores a los que apuntaban para suplicarle que usen sus 100 puntos por una buena causa en la serie de manga.

Después de que Yuji e Higuruma se encontraron cara a cara en el capítulo anterior y comenzaron su conflicto, el capítulo más nuevo de la serie reveló lo complicado que es Higuruma como luchador.

Foto: Shueisha "Tomo 1 de Jujutsu-Kaisen"

Su verdadera habilidad como abogado no solo ha influido en la forma en que aborda las peleas , sino que su técnica es aún más astuta que eso, ya que le quita el control de la Técnica Maldita a cualquiera que considere culpable.

Entonces, no importa cuán fuerte sea Yuji por sí solo, es posible que no esté listo para manejar completamente lo que Higuruma también podría tener bajo la manga. ¡Advertencia! La Verdad Noticias te comparte spoilers del manga Jujutsu-Kaisen, ahora disponible en MANGA Plus.

Spoilers de Jujutsu-Kaisen manga capítulo 164

Foto: Shueisha "Jujutsu Kaisen Manga Capítulo 164"

El capítulo 164 de la serie inicia la pelea entre Yuji e Hiromi Higuruma, y Higuruma activa rápidamente su Expansión de Dominio. Se reveló que no era el dominio en sí el problema real de combate (ya que es uno de los pocos dominios que no evolucionó con un solo ataque asesino en mente).

Después de que Yuji fuera considerado "culpable" por los Deadly Judgeman de Sentencing, se reveló en los momentos finales del capítulo que Yuji ya no se ha enfrentado a su energía maldita.

Esto significa que si bien pudo defenderse de los primeros ataques de Higuruma (que implican aumentar su mazo a tamaños más grandes), se le ha dado una gran desventaja ya que el juicio de "Confiscación" de Judgeman le ha quitado el poder a Yuji.

Aún no se ha revelado si su energía maldita ha sido tomada, o si es el control de ella lo que Yuji ahora carece, pero lo que está claro es que Yuji podría no salir ileso de esta pelea y podría tener un gran oponente por el resto de el juego de la matanza. En otras noticias, el capítulo anterior de Jujutsu Tech manga 163 revela el pasado de Yuji Itadori.

¿Qué capítulo del manga va el anime de Jujutsu Kaisen?

La primera temporada del anime finalizó en su episodio 24 y adaptó desde el capítulo 1 del manga creado por Gege Akutami hasta el capítulo 63. Por lo tanto, el anime iniciará su temporada 2 desde el capítulo 64. Puedes ver el anime completo de Jujutsu Kaisen en Crunchyroll.

