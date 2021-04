Jujutsu Kaisen lanza soundtrack del anime en vinilo y CD

Anime Limited anunció que lanzará la banda sonora o soundtrack original de Jujutsu Kaisen digitalmente en Norteamérica, Europa y Oceanía a partir del 21 de abril. La banda sonora estará disponible en Apple Music, Amazon Music, Deezer, iTunes, Spotify, Tidal y YouTube Music. La disponibilidad puede variar según el territorio.

El soundtrack del anime fue creado por Arisa Okehazama (banda sonora de The God of Highschool en Crunchyroll Originals), Hiroaki Tsutsumi (banda sonora de Dr. Stone) y Yoshimasa Terui (¿Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Arreglo del ending 2).

La compañía Anime Limited también lanzará la banda sonora de Jujutsu Kaisen en vinilo y CD en América del Norte, Europa y Oceanía en el cuarto trimestre de 2021. Las 60 pistas estarán disponibles para transmitir o descargar en las plataformas de música mencionadas arriba y La Verdad Noticias te revelará más información en el futuro.

¿Dónde ver Jujutsu Kaisen en línea?

El anime Jujutsu Kaisen se estrenó el 2 de octubre y tuvo 24 episodios. Crunchyroll transmitió el anime fuera de Asia mientras el anime se transmitía en Japón. La plataforma de streaming también está transmitiendo doblajes en inglés, español, portugués, francés y alemán.

Sunghoo Park (The God of High School) dirigió el anime en Studio MAPPA. Hiroshi Seko (Attack on Titan: Lost Girls, Banana Fish, Vinland Saga) escribió y supervisó los guiones. Mientras que Tadashi Hiramatsu (Yuri !!! on Ice, Parasyte) diseñó los personajes. Te recordamos que la serie ganó como Anime del Año en los Premios Crunchyroll 2021.

Portada de Jujutsu Kaisen 0 (Foto: Shueisha)

Gekijō-ban Jujutsu Kaisen 0 (Jujutsu Kaisen 0 the Movie), es una nueva película de anime para la franquicia que se estrenará este invierno. El largometraje está basado en la precuela del manga creado por Gege Akutami y presentará a personajes importantes que podrían llegar en la segunda temporada de Jujutsu Kaisen.

