Fans de Jujutsu-Kaisen da vida a Maki vs Miwa en este salvaje corto live action

Jujutsu Kaisen 0 está haciendo tendenica luego de su lanzamiento en los cines japoneses a principios de este mes, y aunque la segunda temporada de la serie sobrenatural aún no se ha confirmado, un grupo de cineastas fanáticos ha decidido recrear una de las batallas más grandes de la primera temporada de Shonen.

Si bien Yuji Itadori podría ser el personaje principal de la serie de anime, el Arco del Evento de Buena Voluntad de Kyoto nos dio la oportunidad de presenciar una serie de batallas con sus compañeros de estudios, ya que la batalla entre Maki vs Miwa se destacó definitivamente.

Mientras Yuji se encontraba luchando contra gente como Aoi Todo y, finalmente, un nuevo demonio aterrador que lo empujó al borde, su compañera de estudios Maki Zenin encontró un gran desafío para superar a través de la miembro de la clase de Kyoto Jutsu High, Kasumi Miwa. Puedes ponerte al día con el anime Jujutsu Kaisen en Crunchyroll.

Fans recrean la batalla de Maki vs Miwa

Re: Anime, los cineastas fanáticos que han aprovechado la oportunidad para recrear algunas de las batallas más grandes de series como Avatar The Last Airbender, My Hero Academia, Naruto, Hunter x Hunter y más, compartieron su video más reciente que recrea uno de los más grandes peleas de la primera temporada de Jujutsu-Kaisen.

En última instancia, Maki deja la batalla para desafiar a su hermana gemela Mai, aunque la totalidad del evento se detiene cuando las amenazas sobrenaturales que se acumulan en Jujutsu Tech y los jóvenes hechiceros de la escuela se acumulan en un plan para robar un artículo importante mientras tanto los estudiantes como los maestros están distraído.

No hace falta decir que este gran momento realmente permitió a Studio MAPPA estirar las piernas y mostrar cuán asombrosa puede ser su animación. De igual forma, Jujutsu Tech es uno de los manga más vendidos en 2021.

¿Cuál es el tomo 0 de Jujutsu Kaisen?

(Foto: Studio MAPPA) Película de Jujutsu-Kaisen 0

El tomo 0 es Tokyo Metropolitan Curse Technical School. Se trata de una precuela de la serie de manga original creada por Gege Akutami y que posteriormente inspiró su propia serie de anime.

Actualmente, Jujutsu Kaisen 0 ocupa el primer lugar en la taquilla japonesa, vendiendo más de un millón de entradas en la actualidad. La precuela aprovecha la oportunidad para presentar a Maki, ya que el estudiante de Jujutsu Tech tiene un papel que desempeñar en la historia de Yuta Okkotsu, quien tiene una historia bastante trágica en el universo creado por Akutami.

Actualmente, no se han revelado planes sobre cuándo llegará la precuela a América Latina, aunque la popularidad del Shonen ciertamente nos hace creer que será más temprano que tarde. ¿Qué opinas de esta increíble recreación de acción en vivo de la pelea de Maki y Miwa de la primera temporada de Jujutsu Kaisen?

