Jujutsu Kaisen Temporada 2 lanza teaser con un joven Satoru Gojo

La próxima segunda temporada de Jujutsu Kaisen recibió una imagen teaser, que muestra a un joven Satoru Gojo y Suguru Geto en un tren.

El tweet adjunto confirma que la segunda temporada, que se estrenará en algún momento de 2023 en Crunchyroll, representará los días de Jujutsu High de Gojo y Suguru.

La primera temporada de Jujutsu Kaisen se emitió desde octubre de 2020 hasta marzo de 2021 con 24 episodios. El anime de acción sobrenatural se basa en el manga publicado por Shueisha por Gege Akutami, que comenzó en 2018 y tiene 20 volúmenes tankoubon a partir de agosto de 2022.

Visual de Jujutsu Kaisen Temporada 2 (Studio MAPPA)

El personal principal de la primera temporada de Jujutsu Kaisen incluye a Sunghoo Park (The God of High School) como director, Yui Umemoto (Granblue Fantasy: The Animation Season 2) como asistente de dirección.

Hiroshi Seko (compositor de la serie Attack on Titan: The Final Season) como compositor y guionista de la serie, y Tadashi Hiramatsu (Yuri!!! on Ice) como diseñador de personajes. Studio MAPPA produjo la animación japonesa.

Mientras tanto, el elenco principal incluye a Junya Enoki como Yuji Itadori, Yuuma Uchida como Megumi Fushiguro, Asami Seto como Nobara Kugisaki y Yuuichi Nakamura como Satoru Gojo.

Anteriormente, La Verdad Noticias compartió un secreto sobre varias escenas del anime Jujutsu Kaisen. Por otra parte, recordemos que el manga se serializa en Weekly Shonen Jump y se publica bajo el sello Jump Comics.

Un manga de precuela titulado Jujutsu Kaisen 0 se serializó por primera vez en Jump GIGA en 2017 con un título diferente y luego se publicó como manga de un solo volumen en noviembre de 2018.

Una adaptación cinematográfica de anime de la película Jujutsu Kaisen 0 se estrenó en Japón el 24 de diciembre y llegó a cines de Latinoamérica gracias a Crunchyroll.

