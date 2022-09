Jujutsu Kaisen Temporada 2 lanza nuevo visual del Arco de Shibuya

Se ha lanzado un nuevo adelanto visual para la próxima segunda temporada de Jujutsu Kaisen, que muestra una vista previa del muy esperado Arco argumental del Incidente de Shibuya.

La imagen muestra a Satoru Gojo y sus alumnos (Yuuji Itadori, Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki) sentados en un tren subterráneo vacío. Sigue leyendo La Verdad Noticias para descubrir todas las actualizaciones.

Nuevo visual de Jujutsu Kaisen Temporada 2.

Esta imagen teaser del "Incidente de Shibuya" se lanzó para complementar la primera imagen que se lanzó a principios de este mes, visual de Jujutsu Kaisen Temporada 2 que muestra a un Satoru Gojo más joven y a Suguru Getou juntos en un tren.

Ese visual destacó los pequeños arcos de “Inventario oculto y Muerte prematura” que retrataron a Gojo y Geto en sus jóvenes años de Jujutsu High. Recuerda que la segunda temporada de JJK programó su fecha de estreno para algún momento de 2023.

Crunchyroll transmitió la primera temporada del anime Jujutsu Kaisen en varios países y territorios mientras se emitía en Japón. Describe la historia como: “Dificultades, arrepentimiento, vergüenza… Los sentimientos negativos de los humanos se convierten en Maldiciones que nos acechan en nuestra vida diaria”.

“Las Maldiciones campan a sus anchas por todo el mundo, y pueden llevar a las personas a sufrir terribles desgracias e incluso dirigirlas a su muerte. Y lo que es peor: solo una Maldición puede exorcizar otra Maldición”.

El personal de producción principal de la primera temporada consistió en Sunghoo Park (The God of Highschool) como director, Yui Umemoto (Granblue Fantasy: The Animation Season 2) como asistente de dirección.

Hiroshi Seko (Attack on Titan Final Season) como guionista, y Tadashi Hiramatsu (Yuri!!! on Ice) como diseñador de personajes. Studio MAPPA se encargó de la producción de animación del programa. El elenco de voces principal incluyó a:

Junya Enoki como Yuji Itadori.

Yuuma Uchida como Megumi Fushiguro.

Asami Seto como Nobara Kugisaki.

Yuuichi Nakamura como Satoru Gojo.

El manga de Gege Akutami se serializa actualmente en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha bajo el sello Jump Comics. Se lanzó por primera vez el 5 de marzo de 2018, con un total de 20 volúmenes de tankoubon lanzados a partir de agosto de 2022.

También se lanzó un manga de precuela titulado Jujutsu Kaisen 0 después de la serialización en Jump GIGA de abril a julio de 2017. Más tarde se publicó como un solo volumen en noviembre de 2018.

La adaptación cinematográfica de anime para Jujutsu Kaisen 0 se estrenó en Crunchyroll el 21 de septiembre. JJK0 llegó a cines japoneses el 24 de diciembre de 2021 y se convirtió en la 15ª película más taquillera de Japón.

