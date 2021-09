Jujutsu Kaisen: 10 formas en que Nanami es el mejor personaje secundario

Jujutsu Kaisen definitivamente tiene un personaje principal fuerte en Yuji Itadori, cuya actitud desinteresada y coraje infinito lo convierten en uno de los protagonistas shonen de anime más agradables que existen.

Además, Yuji cuenta con el apoyo de un elenco principal fantástico, que incluye a la adorablemente desquiciada Nobara Kugosaki, el sorprendente Megumi Fushiguro y el todopoderoso hechicero del anime Jujutsu Tech, Satoru Gojo.

Sin embargo, es el colorido elenco de personajes secundarios lo que realmente hace la serie: los villanos, los estudiantes de último año de Tokyo Jujutsu High y los estudiantes y el personal de Kyoto Jujutsu High, entre otros.

Aunque cada espectador tendrá su favorito, uno de los mejores es el sarcástico asalariado Kento Nanami, cuya actitud y destreza contra las maldiciones o la maldición más poderosa del anime, lo hacen destacar del resto. La Verdad Noticias te comparte más detalles de Kento a continuación.

¿Qué edad tiene Kento Nanami?

(Foto: Studio MAPPA Jujutsu Kaisen) Amigo de Satoru Gojo

Kento Nanami tiene 27 años de edad. Él inicialmente dejó Jujutsu High después de graduarse para convertirse en asalariado, pero regresó cuatro años después para continuar trabajando como hechicero de jujutsu. Abajo enlistamos las 10 formas en que Nanami es el mejor personaje secundario:

10 - Su hilarante relación con Satoru Gojo

No es ningún secreto que el ultra poderoso mentor de Yuji, Satoru Gojo, es uno de los personajes más queridos de la serie, pero es la dinámica de Gojo con otros personajes lo que lo convierte en un activo para el programa, así como sus habilidades individuales y su divertida personalidad.

La amistad de Nanami y Gojo es definitivamente un caso de "los opuestos se atraen", como lo demuestra la actitud de sufrimiento de Nanami hacia Gojo, pero eso es lo que hace que sea tan divertido verlos interactuar. La pareja es responsable de uno de los Juju Strolls más divertidos jamás hechos, después de todo.

9 - Su única técnica innata

En un mundo lleno de hechiceros que manejan técnicas innatas únicas, Nanami se destaca por ser una de las más interesantes: al dividir un objeto en diez líneas, Nanami puede asestar un golpe crítico devastador en el punto de proporción de siete a tres. Esto se puede usar en todo, desde poderosas maldiciones y paredes masivas hasta una extremidad individual.

Esta técnica funciona muy bien porque es visualmente interesante, con los diagramas de las divisiones que permiten pausas en escenas de lucha caóticas, y porque encaja perfectamente con Nanami, dada su personalidad analítica y exigente.

(Foto: Studio MAPPA Jujutsu Kaisen) Sentido de la moda de Nanami

8 - Su agudo sentido de la moda

La apariencia no lo es todo, pero el toque elegante de Nanami en la vestimenta diaria de un asalariado, con una corbata manchada a juego con su arma y unas gafas de sol muy elegantes, le otorga algunos puntos extra de estilo.

El sentido de la moda de Nanami es especialmente bienvenido en un programa como Jujutsu Kaisen, donde la mayoría de los personajes usan variaciones del mismo uniforme negro liso. Al usar algo muy diferente, Nanami se identifica inmediatamente con una actitud que contrasta con Gojo y los otros hechiceros mayores.

Se necesita un tipo especial de persona para exorcizar maldiciones con traje y corbata. Por otra parte, antes exploramos sobre si Satoru Gojo del anime Jujutsu Kaisen es malvado o simplemente un personaje épico con exceso de poder.

(Foto: Studio MAPPA Jujutsu Kaisen) Voto Vinculante de Nanami

7 - Su impresionante Voto Vinculante

Como la mayoría de los hechiceros de jujutsu, Nanami ha hecho un Voto Vinculante consigo mismo que significa que, al revelar su técnica maldita al enemigo, se fortalece. Cuando Nanami invoca esto durante una batalla con Mahito, entonces Mahito y la audiencia seguramente pensarán que esta es su gran revelación de la batalla.

Pero entonces Nanami golpea a Mahito con una de las líneas más geniales de la serie: "Ahora voy a hacer horas extras". Resulta que Nanami se ha hecho un Voto Vinculante para sí mismo que lo ve restringir su producción de energía maldita mientras está "en el reloj" de la Escuela de Jujutsu de Tokio, pero cuando llegan las 6 de la tarde, es una historia diferente.

(Foto: Studio MAPPA Jujutsu Kaisen) Mentor de Yuji Itadori

6 - Ser el mentor de Yuji Itadori

La seriedad serena de Nanami lo convierte en el complemento perfecto con el animado y bullicioso Yuji en la batalla, pero esa no es la única razón por la que es divertido ver a los dos personajes rebotar entre sí. Yuji obviamente aprende mucho del estilo más tranquilo y dedicado de Nanami, y conocerlo realmente hace que Yuji se desarrolle como personaje.

También significa que Gojo no es el único mentor de Yuji, lo que lo hace parecer encajar en el mundo de los hechiceros jujutsu de una manera muy natural, ya que forma conexiones fuera del elenco principal.

(Foto: Studio MAPPA Jujutsu Kaisen) Nanami es un personaje estoico

5 - Su actitud inexpresiva

Jujutsu Kaisen está lleno de personajes cuya sangre corre un poco por el lado caliente, incluidos Yuji, Todo y Nobara. Luego está Gojo, que puede ser relajado, pero está lejos de ser una personalidad tranquila.

Y luego está Nanami, que contrasta al resto del elenco al adoptar un enfoque puramente profesional de su trabajo, y todo lo demás. Este estoicismo genial lo hace parecer aún más asombroso en la batalla, ya que lucha contra algunas de las maldiciones más poderosas que existen sin que un cabello se salga de su lugar.

(Foto: Studio MAPPA Jujutsu Kaisen) Nanami es de corazón cálido

4 - Su bondad oculta

Debido a que Nanami tiene una personalidad tan severa, los destellos de bondad que ocasionalmente muestra tienen un impacto aún mayor. Momentos como él consolando a Yuji después de que tuvo que matar humanos transfigurados demuestran que tiene más corazón de lo que deja ver.

Por mucho que Nanami afirme que volvió a exorcizar maldiciones solo porque era "menos idiota" que trabajar como asalariado, y lo trata como un trabajo de oficina, es obvio que realmente se preocupa por ayudar a la gente.

(Foto: Studio MAPPA Jujutsu Kaisen) Pasado de Nanami fuera de Jujutsu Tech

3 - El hecho de que dejó Tokyo Jujutsu High

La mayor parte de la acción en Jujutsu Kaisen gira en torno a Tokyo Jujutsu High , y la mayoría de los hechiceros de jujutsu que Yuji encuentra a lo largo de la historia son miembros del personal o compañeros de estudios allí o en la escuela hermana de Kyoto.

Nanami es, por lo tanto, uno de los pocos personajes que eligieron activamente dejar la escuela después de graduarse, aunque regresó al mundo de los hechiceros de jujutsu después de un tiempo. Esto hace que Nanami parezca una especie de forastero entre el elenco, y mucho más interesante por eso.

(Foto: Studio MAPPA Jujutsu Kaisen) De asalariado a Hechicero Jujutsu

2 - Su historia de fondo como hombre asalariado

No hay muchos asalariados derrotados en el anime shonen, pero Nanami muestra por qué los personajes con antecedentes más comunes pueden ser los más interesantes. Si bien probablemente no haya espectadores que sean hechiceros de jujutsu, muchos fanáticos pueden identificarse con la insatisfacción de Nanami con su trabajo de oficina aplastante . ¿Y a quién no le molesta que le pidan que trabaje horas extras?

Su confiabilidad no solo hace que los espectadores de Jujutsu Kaisen lo apoyen aún más, sino que también hace que verlo en el programa sea un poco de escapismo bienvenido mientras se ponen sus zapatos de vestir muy sensibles.

(Foto: Studio MAPPA Jujutsu Kaisen) Nanami es un luchador experto

1 - Su discreta e increíble habilidad de lucha

Puede que Nanami no sea tan poderoso como su amigo Gojo, pero, bajo su apariencia fría, todavía esconde algunas de las habilidades de lucha más impresionantes de cualquier hechicero de jujutsu. Además de ser un hechicero de grado 1, mantuvo el récord de la mayor cantidad de Black Flashes seguidos hasta que Yuji empató su puntaje, aunque, por lo general, descartó ese logro como suerte.

Es muy bueno ver a alguien que aparentemente parece bastante "normal" ser en realidad uno de los personajes más poderosos de toda la serie. Nanami ofrece algunos de los momentos más emocionantes del programa, convirtiéndolo en un personaje secundario que ningún espectador olvidará.

¿Cuántos capítulos de Jujutsu Kaisen hay en español?

Al momento de redactar este artículo, hay un total de 24 capítulos del anime Jujutsu Kaisen en español disponibles en Crunchyroll. Los fanáticos también pueden leer el manga de Gege Akutami en MANGA Plus (español e inglés).

