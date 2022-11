Jujutsu Kaisen 0 supera a una famosa película de Makoto Shinkai

Todas las películas de anime lanzadas en los últimos años fueron opacadas en la taquilla gracias a la llegada de Demon Slayer: Mugen Train, la película de anime más importante del mundo que recaudó cientos de millones de dólares.

Sin embargo, esto no ha impedido que las películas de anime se conviertan en historias de éxito en los cines, con Jujutsu Kaisen 0 no solo abriéndose paso entre los "diez primeros", sino que recientemente destronó a una de las obras maestras cumbre del director Makoto Shinkai en Weathering With You.

Weathering With You (El tiempo contigo) llegó a los cines por primera vez en 2019, llegando a la pantalla grande antes de que Jujutsu Kaisen 0 nos presentara al nuevo protagonista que aparece en la historia de la precuela, Yuto Okkotsu.

Imagen: Película - Jujutsu Kaisen 0

Si bien la historia sobrenatural de la Shonen no tiene mucho en común con la epopeya romántica de Makoto Shinkai, los dos profundizan en las habilidades de sus protagonistas que no pueden explicarse a través de los logros científicos de la humanidad.

Actualmente, tanto Jujustu Kaisen como Makoto Shinkai permanecen en los titulares, mientras el primero se prepara para lanzar su segunda temporada de Studio MAPPA el próximo año, y la última película de Shinkai, Suzume no Tojimari, llegó a los cines en Japón a principios de este mes y planea llegar a los cines alrededor del mundo en algún momento en 2023 también.

Jujutsu Kaisen 0 vs. Makoto Shinkai

A principios de esta semana, Jujutsu Kaisen 0 anunció que había recaudado más de $191.1 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la sexta película de anime más grande de todos los tiempos y superando a Weathering With You, que anteriormente llevaba el título.

La segunda temporada de la serie de televisión de Jujutsu Kaisen estará repleta de muchas batallas sobrenaturales por las que la serie creada por Gege Akutami es conocida, pero también tendrá algunos momentos desgarradores, especialmente con la próxima historia de flashback.

Centrándose en Gojo años antes de que se convirtiera en profesor en Jujutsu Tech, el arco mostrará los eventos que llevaron a muchos héroes y villanos a emprender el viaje que los convirtió en lo que son hoy.

Imagen: Weathering with You (El tiempo contigo)

Para los fanáticos que esperan el regreso de Yuji Itadori, no se preocupen, la segunda temporada también se perfila para que él y sus aliados también tengan mucho que hacer.

La Verdad Noticias te recuerda que puedes ponerte al día con el anime Jujutsu Kaisen en Crunchyroll, mientras que HBO Max transmite varias películas de Makoto Shinkai en su catálogo.

