Jujutsu Kaisen 0 detalla el lanzamiento del Blu-ray y DVD

Jujutsu Kaisen 0 se ha hecho un nombre por sí mismo ya que la película dio vida a la serie sobrenatural de Gege Akutami en la pantalla grande. Después de trabajar durante la primera temporada, esta película presentó a uno de los personajes más fuertes de la historia y repasó más de la tradición de Akutami.

Por supuesto, eso significa que los fanáticos están ansiosos por agregar la película a sus colecciones, y parece que la película ya está haciendo planes para su debut en video casero.

La actualización proviene de Japón, cuando Jujutsu Kaisen 0 publicó una promoción sobre su presentación en cines en el extranjero. La película saldrá de los cines antes de que pase mucho tiempo, por lo que, naturalmente, quería asegurarles a los fanáticos que había un lanzamiento de video casero en camino.

Visual de la película Jujutsu Kaisen 0

Según el nuevo informe, Jujutsu Kaisen 0 llegará a Blu-ray y DVD en Japón este otoño, por lo que los fanáticos internacionales pueden esperar un lanzamiento cerca de ellos en una fecha posterior.

El informe dice que Japón tendrá su lanzamiento en casa el 21 de septiembre de 2022. Si los fanáticos del extranjero tienen suerte, la película puede llegar a los estantes cerca de ellos en las vacaciones de invierno.

Puedes esperar que el lanzamiento suceda mucho antes de Jujutsu Kaisen Temporada 2 haga su debut. JJK ha confirmado que está trabajando en su próxima temporada detrás de escena, pero los fanáticos no han sido informados cuándo podría comenzar la segunda temporada.

Si no has tenido la oportunidad de ver Jujutsu Kaisen 0, puedes ponerte al día con la precuela impresa. Su manga es publicado por VIZ Media y se puede encontrar digitalmente o en tiendas. Para más detalles sobre Jujutsu Kaisen 0, puedes leer el artículo Jujutsu Kaisen 0 Reseña por La Verdad Noticias.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!