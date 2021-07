Jujutsu Kaisen 0 comparte tráiler con un vistazo a Yuta y Rika

Jujutsu Kaisen está ganando mucha popularidad en 2021, y parece que las cosas solo mejorarán para el anime. Después de todo, la serie está prosperando a raíz de su primera temporada, y una película precuela titulada Jujutsu Kaisen 0 está en camino.

Ahora, el exitoso anime de Studio MAPPA tiene una actualización reservada para la película, y por fin se ha publicado. Como todos los fanáticos esperaban, el anime dio un primer vistazo a sus personajes principales gracias a un avance.

Primero, expliquemos cómo comenzó todo esto. El teaser debutó en Twitter por cortesía de la cuenta oficial de Jujutsu Kaisen. Fue allí donde se publicó una foto de una "cuenta regresiva de seis horas", y el anime confirmó que se daría una actualización sobre la película una vez que se agotara el tiempo.

Eso es exactamente lo que sucedió y puedes ver el teaser por ti mismo abajo. No hay mucho más aparte de un primer vistazo a Yuta y Rika, pero eso es suficiente para los fanáticos. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Yuta y Rika aparecen en nuevo tráiler

La cuenta regresiva de seis horas comenzó a las 5:00 am EST / 4:00 am CST. Esto dejó al público libre para disfrutar de la actualización a las 10:00 am CST, y valió la pena la espera. Y si vives en Occidente, es probable que hayas comenzado tu día justo antes de que se publique la actualización.

Si no estás familiarizado con Jujutsu Kaisen o su película precuela, el anime se lanzó recientemente con la primera temporada en la plataforma Crunchyroll. La serie sobrenatural es uno de los títulos más vendidos en Japón en este momento, y la franquicia creada por Gege Akutami espera expandir su éxito con una próxima película.

¿Qué es la película Jujutsu Kaisen 0?

Foto: Shueisha - Yuta y Rika en el manga precuela

La película, que se titula Jujutsu Kaisen 0, actuará como una especie de precuela de la serie principal. Entonces, en lugar de enfocarse en Yuji Itadori, este largometraje será sobre Yuta. Puedes leer la sinopsis de la historia a continuación para obtener más detalles:

"En un mundo donde los espíritus malditos se alimentan de humanos desprevenidos, fragmentos del legendario y temido demonio Ryomen Sukuna se perdieron y se dispersaron. Si algún demonio consumiera partes del cuerpo de Sukuna, el poder que obtengan podría destruir el mundo tal como lo conocemos”.

“Afortunadamente, ¡Existe una misteriosa escuela de hechiceros de Jujutsu que existen para proteger la precaria existencia de los vivos de lo sobrenatural! Yuta Okkotsu es un estudiante de secundaria nervioso que sufre un problema grave: su amiga de la infancia, Rika, se ha convertido en una maldición y no lo dejará solo”.

“Dado que Rika no es una maldición ordinaria, Satoru Gojo, un profesor de Jujutsu High, una escuela donde los exorcistas novatos aprenden a combatir las maldiciones, se dan cuenta de su difícil situación”.

“Gojo convence a Yuta de que se inscriba, pero ¿podrá aprender lo suficiente a tiempo para enfrentarse a la maldición que lo acecha?" La película Jujutsu Kaisen 0 se estrenará el viernes 24 de diciembre del 2021 en Japón.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!