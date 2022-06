Jujutsu Kaisen 0 cerca de 10 millones de entradas en salas de cines en Japón

Jujutsu Kaisen 0 y Detective Conan: The Bride of Halloween han subido en el ranking de taquilla japonesa de todos los tiempos de Kogyo Tsushin para alcanzar el puesto 14 y 68 respectivamente.

Jujutsu Kaisen 0 aparece con una recaudación interna de 13.75 mil millones de yenes ($107.4 millones de dólares americanos), mientras que The Bride of Halloween aparece con 8,35 mil millones de yenes (cerca de $65.2 millones de dólares americanos).

La nueva clasificación de Jujutsu Kaisen 0 lo coloca por delante de la película de Tom Cruise de 2003 The Last Samurai y directamente detrás de Weathering With You de Makoto Shinkai. Actualmente es la octava película de anime más taquillera de Japón.

Visual de la película Jujutsu Kaisen 0

En el ranking del fin de semana (28 de mayo al 29 de mayo), Detective Conan: The Bride of Halloween cayó del puesto número 3 al 4to lugar debido a la llegada de la secuela del éxito de taquilla de Tom Cruise, Top Gun: Maverick.

Mientras tanto, Jujutsu Kaisen 0 regresó a las listas en el octavo lugar. El 29 de mayo fue el último día de la presentación teatral japonesa de Jujutsu Kaisen 0, que comenzó en diciembre pasado, así como la fecha de un saludo final en el escenario realizado en TOHO Cinemas Shinjuku y transmitido en vivo a 342 cines.

Otras películas de anime en el ranking del fin de semana son la película Gotoubun no Hanayome (The Quintessential Quintuplets) en el tercer lugar y Crayon Shin-chan: Mononoke Ninja Chinpuden en el quinto.

Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que Jujutsu Kaisen 0 ha recaudado más de 150 millones de dólares en todo el mundo. El largometraje llegó a cines de Latinoamérica gracias a la plataforma global de anime Crunchyroll y TOHO Animation.

