Jujutsu Kaisen 0 Reseña: Una divertida y épica película precuela

Studio MAPPA no ha dejado de sorprender con sus recientes adaptaciones de anime como Inuyashiki, Dororo, Attack on Titan The Final Season y el ganador al Anime del Año 2021, Jujutsu Kaisen. Tras un tiempo de espera, el shonen de hechicería está listo para regresar con su película titulada Jujutsu Kaisen 0.

El largometraje basado en el manga de Gege Akutami podría resumirse en uno de los más emocionantes y divertidos tras el debut de la película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mugen Train de estudio Ufotable en el año 2020.

¿La razón de su éxito? Jujutsu Kaisen 0 se sumó a las películas canónicas de anime, en lugar de elegir una historia independiente que solo aporta más momentos con tus personajes favoritos sin tomar en cuenta la principal línea argumental.

Reseña película Jujutsu Kaisen 0

Si aún no has visto la primera temporada del anime Jujutsu Kaisen, quizás no conozcas el gran trabajo de animación que tiene MAPPA. La película se estrenó el 24 de diciembre de 2021 en Japón y posee tantas escenas de batalla llamativas que no querrás perderte ni un segundo de la acción.

Para buena suerte, TOHO Animation junto con la marca global de anime Crunchyroll han traído la película Jujutsu Kaisen 0 con subtítulos y doblaje en español latino. Entonces, tienes la opción de escuchar el elenco original de actores de voz, o darle oportunidad al doblaje dirigido por Patricia Acevedo para apreciar a detalle cada escena sin preocuparte de leer los subtítulos.

Erika Rodríguez de La Verdad Noticias te recomienda ver la película en sus dos formatos (subtitulada y doblada). Las voces en español latino de Yuta Okkotsu (Diego Ramora), Rika Orimoto (Itzel Mendoza), Satoru Gojo (José Vilchis), Maki Zenin (Anette García), Toge Inumaki (Ángel Rodríguez) y Panda (Mario Aguilar) no defraudaron con la calidad de los actores japoneses.

Además, Jujutsu Kaisen 0 nos recuerda que la historia de Yuji Itadori no es el inicio de la serie principal Jujutsu Kaisen. En su lugar, el comienzo de la historia de Akutami es el reclutamiento de Yuta Okkotsu como hechicero, junto con el pasado del “villano” Suguru Geto (también conocido como el mejor amigo de Satoru Gojo).

¿Jujutsu Kaisen 0 es una buena adaptación?

Foto: TOHO Animation / Suguru Geto

En pocas palabras, la película Jujutsu Kaisen se lleva una calificación de 4.5/5 debido a su fidelidad del material de manga original titulado Tōkyō Toritsu Jujutsu Kōtō Senmon Gakkō. El largometraje tiene un buen ritmo en casi su totalidad, pero el comienzo puede ser algo pesado si no conoces nada de la serie.

Los estudiantes de Tokyo Metropolitan Curse Technical College (Maki, Toge y Panda) demostraron su lado “rebelde” y más emocionante hasta ahora. Los tres personajes tuvieron suficiente tiempo en pantalla para mostrar sus habilidades de batalla y nueva amistad con Yuta.

La película tampoco pasó por alto las épicas escenas de batalla entre hechiceros (incluso personajes que nunca antes habían participado en la temporada 1 de la serie de anime). De igual forma, si eres fanático de Satoru Gojo, descubrirás parte de su pasado como estudiante.

Foto: TOHO Animation / Satoru Gojo

Yuta Okkotsu (con voz de Megumi Ogata “Shinji” de Neon Genesis Evangelion) tiene un gran desarrollo de personaje. Vemos un cambio en la personalidad dócil pero protectora de Yuta, al igual que sus poderosas habilidades como hechicero (habilidades que al inicio no podía controlar a voluntad).

El trágico pasado de Yuta y Rika, es un completo opuesto al Rey de las Maldiciones “Sukuna” que permanece en el interior de Yuji Itadori. De igual forma, los diseños de Rika (humana y maldición) combinados con una gran banda sonora que ya puedes escuchar desde Spotify, te dejarán con ganas de la segunda temporada confirmada para estrenarse en 2023.

Foto: TOHO Animation / Yuta Okkotsu

Personalmente, el tema “Greatest Strength” de Toft Willingham, Hiroaki Tsutsumi, Jessica Gelinas y Chez cumplió perfectamente con su rol de tema de apertura (opening). Es imposible no notar todo el detalle de animación por Studio MAPPA.

Finalmente, te recordamos que Jujutsu Kaisen 0 tiene 1 escena post-créditos. Mientras esperas la revelación del final, podrás escuchar las canciones “One Way” y “Sakayume” del artista King Gnu; ambos temas fueron parte de los PV y cierre de la película.

Sinopsis de Jujutsu Kaisen 0

Foto: TOHO Animation / Studio MAPPA

“Cuando eran niños, Rika Orimoto murió en un accidente automovilístico frente a su mejor amigo, Yuta Okkotsu.

“Es una promesa. Cuando seamos grandes, nos casaremos”.

Rika se convirtió en fantasma y Yuta llegó a desear su propia muerte tras sufrir bajo su maldición, cuando el gran mago Satoru Gojo le da la bienvenida a la Academia de Hechicería. Allí Yuta conoce a sus compañeros: Maki Zen’in, Toge Inumaki y Panda, y por fin encuentra el valor que le faltaba.

“¡Quiero tener la confianza para decir que no está mal que siga vivo!”

“Mientras esté en la Academia de Hechicería terminaré con la maldición de Rika-chan” Mientras tanto, el malvado brujo Suguru Geto, quien fue expulsado de la Academia por asesinar a inocentes, aparece ante Yuta y sus amigos.

“El próximo 24 de diciembre celebraremos el Desfile Nocturno de los Cien Demonios”.

Mientras Geto apoya la creación de un paraíso exclusivo para hechiceros, este desata mil maldiciones en Shinjuku y Kyoto para exterminar a todos los que no sean brujos. ¿Podrá Yuta detener a Geto? ¿Podrá acabar con la maldición de Rika?

Jujutsu Kaisen 0 llega a cines de Latinoamérica desde el 24 de marzo de 2022. La preventa de boletos ya comenzó y puedes ir al sitio oficial de Cinépolis desde este enlace.

