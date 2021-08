Joven mexicano se titula con tesis basado en My Hero Academia

My Hero Academia se ha consolidado en uno de los animes más populares de los últimos tiempos, especialmente entre los jóvenes, quienes han demostrado su “amor” a la serie basada en el manga “Boko No Hero”, tal es el caso de un estudiante mexicano quien se tituló con tesis basado en My Hero Academia.

A través de redes sociales comenzó a circular una supuesta tesis de titulación dedicada a analizar la distribución de esta serie animada y como era de esperar recibió miles de opiniones encontradas que en La Verdad Noticias te contaremos.

Cabe señalar que no es la primera vez que un alumno toma el anime como punto de partida para un trabajo de investigación universitaria, pues años atrás se dio a conocer el caso de una estudiante de Perú, quien sustentó su tesis sobre "Naruto Shippuden”.

Tesis basado en My Hero Academia

Tesis sobre el anime. Foto: Redes sociales.

De acuerdo a los compartido en redes sociales, el joven es estudiante del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST) y se tomó base para su investigación la serie basada el manga “Boko No Hero” bajo el nombre “Mercadotecnia de la animación extranjera de la obra My Hero Academia por la plataforma Funimation en México”.

La tesis del estudiante en Administración de empresas causó controversia en redes sociales, ya que mientras algunos celebraron su creatividad, otros usuarios reprobaron que un documento tan importante en la vida del estudiante sea tomado a broma.

¿Cuántas temporadas tiene My Hero Academia?

El anime basado en el manga “Boku No Hero” creado por Horikoshi Kōhei relata la historia de Izuku Midoriya, un joven que vive en un mundo donde más de la mitad de la población ha desarrollado superpoderes, surgiendo así tanto villanos como héroes.

Funimation dispone de cuatro temporadas del anime con algunos episodios en español latino. La temporada 5 de My Hero Academia que contempla un total de 24 episodios, actualmente sigue en emisión.

Así que si eres fan de esta serie seguramente te emociona saber que un estudiante se tituló con tesis basada en My Hero Academia, aunque la información no está confirmada, lo cierto es que a todos nos emociona saber que hay fans apasionados por este anime.

