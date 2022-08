Joven mexicano se hace VIRAL por llamarse Goku, el protagonista de Dragon Ball

Nadie le creía a un joven mexicano cuando dijo llamarse Goku, nombre que pertenece al protagonista del anime y manga Dragon Ball. El joven sólo tuvo que mostrar su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y de esta forma sorprendió a miles de internautas en redes sociales.

Según informó el portal Infobae, escoger el nombre de tu hijo es una de las cosas más importante que tiene un padre. No es solo “nombrar” a tu hijo, sino escoger la forma en la que será llamado por todos los que le rodean.

Las cosas se salieron un poco de control para un joven mexicano en redes sociales. La razón se debe a su nombre real: Cristián Gokú Pérez Galarza. Puedes ver el momento de la revelación en su cuenta de TikTok @goku_paloscuates.

Para comprobar que “en efecto” se llamaba Goku, el mexicano mostró su identificación como la fuente más confiable de que así le pusieron sus padres. También mostró un diploma de sus estudios universitarios.

En el video viral de @goku_paloscuates con la canción “Déjame vivir” (versión Rocío Durcal y Juan Gabriel) de fondo, se puede leer lo siguiente: “Yo cada vez que me piden el la INE para ver si me llamó Gokú”. Al mismo tiempo cantó: “Te pido por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz”.

El joven Cristián Goku agregó: “Soy una persona que sí puede decir la icónica frase ‘Hola, soy Gokú’”. El clip ya tiene más de 1.2 millones de reproducciones en TikTok y más de 148 mil corazones.

¿Qué dicen los fans de Dragon Ball?

En respuesta, la mayoría de los comentarios son positivos e incluso aseguran que también conocen a otras personas con nombres de personajes de anime. Algunos comentarios son: “Hoy conocí la envidia”, “Te puedo pedir un kame kame ha?”, “si llegas a tener un hijo, ponle Gohan para seguir la tradición”, “le pasa lo mismo a mi amigo Avatar”.

Otros más escribieron: “Estudia medicina pa que te digan doctor Goku”, “No inventes que los bebés que salían en las noticias con esos nombres poco comunes ya tienen INE?”, “ocupo verla, no es que dude, pero quiero ver cómo se ve Goku en una INE”.

¿Qué piensas del mexicano con el nombre Goku? Por otra parte, La Verdad Noticias te comparte que puedes conocer el significado de los nombres de Dragon Ball Z aquí y ponerte al día con el anime desde la plataforma Crunchyroll.

