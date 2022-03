John Cho habla sobre la cancelación de Cowboy Bebop de Netflix

Netflix está trabajando actualmente en adaptaciones animadas de acción en vivo con Avatar The Last Airbender, One Piece y Yu Yu Hakusho, por nombrar algunos, pero algunos fanáticos que esperan estos proyectos pueden ser un poco cautelosos considerando el destino de live action Cowboy Bebop.

Con Mustafa Shakir y Daniella Pineda, los actores que interpretaron a Jet Black y Faye Valentine respectivamente, compartiendo sus pensamientos sobre la cancelación de la serie. Y ahora, John Cho finalmente compartió sus pensamientos sobre el final de la serie de acción en vivo.

Al hablar con Hollywood Reporter, Cho expresó su decepción por la cancelación de la versión de acción en vivo de Netflix sobre el mundo de Bebop, al tiempo que afirmó que busca atesorar la experiencia que tuvo al dar vida a Spike Spiegel y trabajar con los otros actores que completaron la tripulación del Bebop:

"Fue muy impactante y estaba desanimado. Me emocionó mucho la respuesta (al programa). Ojalá hubiera podido contactar a todos y recibir abrazos... Estoy un poco desconcertado acerca de cómo puedes conectarte con las personas que no hacen tu trabajo, pero no lo cuestionaré. Lo valoraré y lo atesoraré”.

“Estoy muy agradecido de que a alguien le importe. Es asombroso para mí".

John Cho también discutió cuánto esfuerzo había puesto en retratar la primera representación de acción en vivo de Spike en el live action Cowboy Bebop de Netflix, al mismo tiempo que reveló que había mudado a su familia alrededor del mundo para filmar la primera temporada y profundizar en las lesiones que sufrió en el set:

"Puse gran parte de mi vida en eso. Me lesioné filmando ese programa, así que me tomé un año sabático debido a la cirugía y me dediqué a la rehabilitación, regresé y terminé el programa. Era una gran montaña para me ayudó a escalar para curarme de esa lesión”.

“Como resultado, me sentí bien conmigo mismo. También filmamos el programa en Nueva Zelanda, por lo que mi familia se mudó allí. Fue simplemente un gran evento en mi vida y de repente terminó".

¿Cuál es tu posición sobre la cancelación de Cowboy Bebop de Netflix? La Verdad Noticias te recuerda que la petición para salvar Cowboy Bebop live action supera las 146,265 mil firmas de las 150,000 firmas necesarias.

