JoJo's Bizarre Adventure anuncia un nuevo spin off

Tras el final del manga JoJo's Bizarre Adventure, la parte 8 Jojolion, y el anuncio de que la serie continuaría con una nueva historia con el título de ejecución de JoJo Lands, la serie ha anunciado que la franquicia de Hirohiko Araki también estará dando una nueva historia spin off que promete traer de vuelta a algunos personajes importantes del pasado de los Joestars.

Con imágenes promocionales para la próxima historia de manga con personajes como Hol Horse, Pet Shop, Crazy Diamond y Josuke Higashikata, parece que la serie volverá a su universo original para esta nueva historia.

Si no estás familiarizado con estos personajes, Hol Horse debutó originalmente en la tercera parte de la franquicia, Stardust Crusaders, en la que usó su Stand Emperor para disparar balas de su arma de las que podía controlar la trayectoria.

La franquicia de JoJos anuncia spin off (Foto: Shueisha)

Hol Horse trabajó para el villano Dio Brando, pero logró escapar de su pelea con Jotaro y sus amigos en la tercera parte de la franquicia, dejando la oportunidad perfecta para que regresara.

El pistolero no estará solo cuando se trata de personajes de Stardust Crusaders, ya que el pájaro conocido como Pet Shop, uno de los antagonistas que custodiaba la mansión de Dio, también hará una gran reaparición. Anteriormente, La Verdad Noticias compartió que el manga JoJos Bizarre Adventure tendrá una parte 9, según varios informes.

Anuncian nuevo spin off de JoJo’s Bizarre Adventure

El manga también parece traer de vuelta a Josuke Higashikata, el Joestar principal de la cuarta parte de la franquicia Diamond Is Unbreakable, que era el hijo perdido de Joseph Joestar.

Su Stand, Crazy Diamond, no solo le permitió dar algunos golpes de ametralladora, sino también revertir los objetivos de sus golpes, lo que a menudo le permitía curar cualquier herida o rebobinar una serie de objetos que encontraba.

Nombre del nuevo spin off de JoJos

La serie spin off aún no ha revelado cuál será su nombre oficial, pero el equipo creativo incluirá a Kouhei Kadono, quien escribió la novela ligera Hajishirazu no Purple Haze de JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind, y Tasuku Karasuma, quien dibuja No Guns Life , como los creadores de esta nueva historia.

Hirohiko Araki no escribirá la serie él mismo, lo más probable es que se ponga a trabajar en la novena parte de la franquicia, el titulado provisionalmente JoJo Lands, que regresará después de una pausa. Puedes ver el anime de JoJo's Bizarre Adventure en Netflix.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!