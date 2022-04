JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean estrena su Parte 2 en septiembre

Según información de Kudasai, JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean Parte 2 se estrenará de forma global el 1 de septiembre en la plataforma de Netflix. La adaptación de anime esta basada del manga escrito e ilustrado por Hirohiko Araki.

La segunda parte del anime Stone Ocean abarca desde el episodio 13 hasta el episodio 24. Sin embargo, aún falta esperar el anuncio oficial de la franquicia japonesa. La Verdad Noticias te recuerda que la información de Stone Ocean Parte 2 se filtró durante el evento Anime Japan 2022.

¿Cuándo saldrá Stone Ocean en Netflix?

JoJo’s Stone Ocean se estrenó en Netflix en diciembre de 2021 y en enero de 2022 en la televisión japonesa. Se le considera el sexto arco argumental de la serie principal de Hirohiko Araki publicada en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha, llegando desde enero del 2000 al mes de abril de 2003.

Kudasai compartió que Kenichi Suzuki se encarga de la dirección general del proyecto, mientras que Toshiyuki Kato (Captain Tsubasa 2018, JoJo no Kimyou na Bouken Part 4: Diamond wa Kudakenai, Mission-E) se encarga de la dirección en los estudios David Production.

También tenemos a Yasuko Kobayashi (Claymore, Garo: Honoo no Kokuin, JoJo no Kimyou na Bouken TV, JoJo no Kimyou na Bouken Part 5: Ougon no Kaze) como encargado de la escritura y supervisión de los guiones.

Masanori Shino (Black Lagoon, Digimon Adventure Tri, No Guns Life) se encarga del diseño de personajes y de la dirección de animación, mientras que Shunichi Ishimoto se encarga del diseño de los Stand.

Yoshikawa Iwanami se encarga de la dirección de sonido, mientras que Yuugo Kanno (Ajin, JoJo no Kimyou na Bouken Part 3: Stardust Crusaders, JoJo no Kimyou na Bouken Part 4: Diamond wa Kudakenai, JoJo no Kimyou na Bouken Part 5: Ougon no Kaze) se encarga de la composición de la banda sonora.

Póster JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean Parte 2

Visual de JoJos Bizarre Adventure: Stone Ocean Parte 2

El Twitter oficial de SUGOI lite compartió el póster oficial de la segunda parte de Jojo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean, donde podemos apreciar a la protagonista Jolyne Cujoh rodeada de los personajes secundarios.

¡Mata ne!