JoJo's Bizarre Adventure ha tenido algunas historias realmente locas en el pasado, con una de las más grandes en Diamond Is Unbreakable explorando la tranquila ciudad de Morioh y las batallas de Stand que tienen lugar dentro, y la cuarta parte de la serie aparentemente ha regresado una vez más a Netflix.

Tras las aventuras de Josuke, el hijo perdido de Joseph Joestar, y su Stand Crazy Diamond, la temporada de anime gira en torno al protagonista y sus amigos que intentan salvar su ciudad de un misterioso asesino en serie que tiene su propio Stand, usándolo para aterrorizar a la población.

Diamond Is Unbreakable no es la única parte de JoJo's que sigue a Josuke Higashikata mientras intenta equilibrar la vida escolar con las batallas Stand, pero fue la única parte de la franquicia de anime que recibió un largometraje de acción en vivo.

Estrenada en 2017 en Japón, la película intenta traducir la primera mitad de la serie a la acción en vivo, dando vida a la extraña estética de los personajes creados por Hirohiko Araki al mismo tiempo que brinda a los fanáticos la oportunidad de ver cómo se verían los Stands si existieran en el mundo real.

¿Cuándo llega Diamond Is Unbreakable a Netflix?

Promocional para JoJos: Diamond Is Unbreakable

El spin off de JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable regresa a Netflix el 26 de junio de 2021. La plataforma de streaming no solo ha agregado Diamond Is Unbreakable a su lista, sino que también trajo a América del Norte y al mundo en general la historia derivada del personaje secundario Rohan en la extraña historia de "Así habló Kishibe Rohan".

Siguiendo al portador del Stand of Heaven's Door, la miniserie fue una serie de antología que se centró en Rohan navegando por varias historias que estaban más cerca del horror que las extrañas aventuras habituales que los Joestars encontrarían en la serie de anime.

Más de JoJo's Bizarre Adventure en Netflix

Actualmente, Netflix tiene la mayor parte de JoJo's en su plataforma de transmisión, incluidos Phantom Blood, Battle Tendency, Stardust Crusaders y, por supuesto, Diamond Is Unbreakable.

Aunque no ha habido noticias sobre cuándo, o si, el servicio de transmisión también albergará Golden Wind, hay muchos fanáticos de Joestar a quienes probablemente no les importaría ver la última temporada en Netflix.

Con Netflix continuando sumergiéndose en el mundo del anime con series originales, será interesante ver si el servicio de transmisión finalmente agrega JoJo's Bizarre Adventure y su nuevo anime con Stone Ocean a su biblioteca.

