Japón transmitirá el anime ecchi School Days esta Navidad

Informa el portal Kudasai, que la plataforma japonesa ABEMA TV realizará maratones por las fiestas navideñas en Japón. Para esto, seleccionará una serie de anime y emitirá la totalidad de los episodios cada día. Se confirmó que el ecchi School Days está en la programación.

La plataforma realiza este maratón cada año, comenzando a partir del 19 de diciembre. A continuación, La Verdad Noticias te comparte la lista de series de animación japonesa que se transmitirán en la pantalla chica.

ABEMA TV transmite animes en diciembre

Primero tenemos al anime de Sakura-sou no Pet na Kanojo (The Pet Girl of Sakurasou), el 20 y el 21 de diciembre se emitirán las dos temporadas de Ore no Imouto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai (OreImo).

Continuamos con Eromanga Sensei el 22 de diciembre y Nagi no Asu kara (A Lull in the Sea) el 23 de diciembre. Hasta aquí todo bien, puesto que se trata en mayor parte de populares animes de comedia romántica.

¡Atención! El 24 de diciembre, en Víspera de Navidad, ABEMA TV vuelve a transmitir por séptimo año consecutivo, la totalidad de episodios de School Days. La emisión comenzará a las 18:50 horas (Hora de Japón).

Aunque no lo creas, la Navidad es una época muy mencionada en el mundo de las novelas visuales de School Days, puesto que representa el escenario de los “finales felices de Sekai Saionji y Kotonoha Katsura”, titulados “With Honesty” y “Christmas Eve“, respectivamente.

Un sitio web escribió lo siguiente sobre los finales: “Es medianamente difícil de conseguir, ya que el jugador tiene que mantenerse entregado a Kotonoha hasta el punto de que Sekai sale con Taisuke y hasta la última escena para volver con Sekai o en una ruta diferente tener una fea ruptura con Kotonoha y arriesgarse al Bloody End”.

Te puede interesar: Animes de fútbol que necesitas ver antes de que termine el Mundial 2022

¿Qué tipo de anime es School Days?

Imagen: TNK Studios

El anime School Days fue producido por los estudios TNK en julio de 2007, pero tuvo un final original. En realidad es una novela visual para adultos desarrollada por Overflow y lanzada para sistemas operativos Windows en Japón el 28 de abril de 2005.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram