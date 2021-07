Japón salva al Museo Ghibli gracias a campaña de financiación colectiva

Desde que comenzó la pandemia de COVID-19, muchas empresas han necesitado campañas de financiación colectiva para recaudar dinero y mantenerse a flote. En la ciudad de Mitaka, Japón, el icónico Museo Ghibli, que celebra las películas legendarias de Studio Ghibli y el director Hayao Miyazaki, también cerró temprano en la pandemia.

Y por un tiempo allí, no parecía que el Museo de Studio Ghibli pudiera volver a abrir. Pero una campaña de financiación colectiva acaba de salvar al museo del cierre permanente en un tiempo récord. La Verdad Noticias te comparte más información a continuación.

Se salva el Museo Ghibli

A través de Kotaku, nos enteramos de que la ciudad de Mitaka inició una campaña de financiación colectiva el 16 de julio. Una campaña a la que solo los residentes japoneses podían contribuir. La campaña solicitó 10,000,000 de yenes ($ 91,000) en donaciones, lo que parecía un objetivo elevado.

Pero en solo unos pocos días, ganaron más de 22,000,000 de yenes, o alrededor de $ 200,000 estadounidenses. Hasta la fecha , eso es un 224 por ciento por encima de su objetivo original. Y la campaña continuará hasta el 31 de enero de 2022.

Aunque recibieron una subvención de la ciudad de Mitaka en marzo de 2021, no fue suficiente para cubrir todos los costos de funcionamiento del museo. Sin embargo, el amor por todas las cosas de Ghibli y a Hayao Miyazaki, creador de obras animadas, es muy profundo en Japón.

¿Qué debes saber del Museo de Studio Ghibli?

Foto: Ghibli Museum, Mitaka

Inaugurado en 2001, el Museo de Studio Ghibli celebra no solo la biblioteca de películas del Studio Ghibli, sino que también celebra el arte de la animación en general. Funciona no solo como un museo para niños, sino también como un escaparate de tecnología y bellas artes.

Los visitantes descubrirán una réplica del Catbus de My Neighbor Totoro, así como el robot de Castle in the Sky. También hay un jardín en la azotea en las instalaciones y un teatro para cortometrajes exclusivos de Ghibli. Si eres un superfan de Totoro, entonces una peregrinación a este Museo Ghibli debe estar en tu lista de deseos.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!