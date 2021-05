Japón anuncia planes para ayudar a salvar el Museo de Studio Ghibli

La ciudad Mitaka de Tokio, Japón, ha anunciado planes para ayudar a apoyar el Museo de Studio Ghibli, que ha estado luchando financieramente desde que la pandemia de COVID-19 lo cerró el año pasado.

Un nuevo informe del ayuntamiento de Mitaka dice que está buscando recaudar 10 millones de yenes (91,652 dólares) para ayudar al museo en la reconstrucción y las reparaciones. Ghibli es el estudio de animación responsable de éxitos como El Viaje de Chihiro y Ponyo.

El informe reveló que a pesar de que el museo está abierto al público, la entrada reducida y las restricciones de coronavirus han significado que no ha podido mantener su preservación. La Verdad Noticias te recuerda que Ghibli también está trabajando en su parque temático del 2022.

Recaudación de fondos para el Museo de Studio Ghibli

Así luce la entrada del Museo Ghibli

El consejo de Japón ha anunciado que utilizará el sistema de impuestos locales del gobierno japonés, donde los ciudadanos pueden donar a cualquier región del país a cambio de bienes nativos (mercancía de Studio Ghibli) de esa zona.

Mitaka utilizará el personaje 'Poki', dibujado por Hayao Miyazaki, director y fundador del estudio, para la ciudad de Mitaka en la inauguración del museo en 2001, en productos hechos a medida que se entregarán a las personas que donen a partir de finales de junio.

Si vives o visitas Japón, lo anterior es una excelente manera de obtener productos de Ghibli de edición limitada y asegurarse de que el museo continúe brindando alegría a quienes lo visiten en los próximos años.

¿Qué fue de Studio Ghibli?

Studio Ghibli lanzará su primera película en siete años, Earwig and the Witch, el 28 de mayo. El largometraje fue dirigido por Goro Miyazaki, el hijo de Hayao Miyazaki, la película es la primera oferta CGI de larga duración del estudio de animación y sigue las aventuras de una joven huérfana que es adoptada por una pareja de brujas.

El legendario Miyazaki de El Viaje de Chihiro también está trabajando en un nuevo largometraje, How Do You Live?, que comenzó después de encontrar la jubilación "sin rumbo". Puedes seguir los avances en el Twitter oficial del estudio.

Sin embargo, la película no está programada para su lanzamiento en el corto plazo, debido al estilo de animación dibujado a mano que se está utilizando. Mientras tanto, puedes mirar las películas de Studio Ghibli en la plataforma Netflix. El Museo de Studio Ghibli es una visita obligatoria para los verdaderos fanáticos.

