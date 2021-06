Jackie Chan quería hacer un live-action de Dragon Ball decente

La franquicia Dragon Ball es indiscutiblemente una de las propiedades de anime más populares en todo el mundo, y su acción exagerada es lo que la mayoría de la gente piensa cuando imagina animación japonesa.

Lamentablemente, su naturaleza extraordinaria ha demostrado que el trabajo de darle vida en live-action es difícil. De hecho, el único intento (oficial) de hacerlo resultó ser un ejercicio sobre cómo no adaptar un manga o anime.

A pesar de esto, directores de Hollywood como Zack Snyder, quieren dirigir una película de Dragon Ball Z para debutar en este arte, pero quizás Snyder debería tomar algunas notas de un favorito de Hong Kong de antemano. En realidad, Jackie Chan estuvo una vez interesado en adaptar la serie de Akira Toriyama.

Jackie Chan casi hizo un live-action de Dragon Ball

Akira Toriyama también es fanáticos de Jackie Chan

Jackie Chain era, y probablemente sigue siendo, un gran fanático del primer anime de Goku, después de haber visto y leído la famosa por el mangaka Akira Toriyama. Sus pensamientos sobre la serie se anotaron más tarde en la guía de la franquicia de Daizenshuu:

"Durante mucho tiempo, había escuchado de quienes me rodeaban que Dragon Ball era interesante. Así que miré el anime, luego leí toda la edición china del manga. Naturalmente, como todos habían dicho, era bastante interesante. El personaje que más me gusta es, por supuesto, Goku”, comentó el artista marcial.

“La escena que más me gusta es ... hay demasiadas para enumerar, así que no puedo decidirme por una sola. Hay tantas escenas fascinantes. Es un trabajo que realmente me gustaría convertir en una película. Dragon Ball está repleto de tantas ideas e imaginación increíbles”, continuó agregando el famoso de Una Pareja Explosiva.

“Sin embargo, para convertirla en una película de acción real, supongo que necesitarías muchos efectos especiales increíbles y un presupuesto enorme”

¿Jackie Chan inspiró Dragon Ball?

La Verdad Noticias te comparte que Jackie Chan inspiró el éxito de Dragon Ball. Toriyama se basó mucho en las aventuras de acción y comedia de Chan. El mangaka vio varias de las películas del actor antes de crear lo que era esencialmente el prototipo de Dragon Ball.

El tono loco de la aventura desaparecería cuando la franquicia comenzara a centrarse más en la acción, pero regresó brevemente en la secuela del anime, Dragon Ball GT. Según Toriyama, un Jackie Chan más joven también habría sido su elección perfecta para interpretar al propio Goku.

¿Cómo funcionaría un live-action de Goku?

Dragonball Evolution es considerado un "terrible love-action"

Un presupuesto enorme y unas imágenes impresionantes son la clave para llevar a Dragon Ball al mundo live-action, y estas son algunas de las muchas áreas en las que su primera incursión en el formato fracasó terriblemente.

Dragonball Evolution de 2009 fue un desastre absoluto en varios niveles, y de ninguna manera capturó el tono, la sensación o incluso el aspecto de la serie icónica. Parte de esto se debió al presupuesto casi nulo de la película, que rondaba los miserables 30 millones de dólares.

Esto palidece en comparación con el presupuesto de la mayoría de las películas de superhéroes modernas. También contó con los peores efectos especiales y CGI de la época. No hace falta decir que la película se veía tan barata, frívola y absolutamente horrible como cada parte de su producción.

Otro intento probablemente requeriría una "gran cantidad de pantalla verde para crear algunos de los lugares más icónicos" del anime género shonen, así como un presupuesto considerable para hacer que los personajes más extravagantes, y especialmente las secuencias de acción, estén a la altura.

Cuando se combina con el propio sentido de Jackie Chan de estilos de lucha extravagantes y divertidos, un Dragon Ball de gran presupuesto podría tener al menos una oportunidad de hacer justicia a la serie.

