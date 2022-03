Izuku de My Hero Academia revela los colores de su nuevo disfraz

My Hero Academia se ha convertido en una de las series más exitosas de Shonen Jump en los últimos años, y su manga aún continúa. Después de todo, la serie entró en su acto final no hace mucho tiempo, y esta saga tiene mucho que hacer antes de que sus héroes profesionales puedan derrotar a All For One.

Gran parte de esa responsabilidad recae en Izuku Midoriya dado su dominio de One For All, y ahora, los fanáticos saben cómo se verá el héroe cuando llegue al campo de batalla. Como puedes ver a continuación, la actualización es cortesía de la portada más reciente del manga shonen My Hero Academia por Kohei Horikoshi.

¡Deku y Uraraka de My Hero Academia en la portada de WSJ #16!

El manga aparece en la portada de esta semana de Weekly Shonen Jump a la luz de su lanzamiento anticipado. Puedes encontrar a Deku y "Uravity" Ochaco Uraraka adornando la portada, y el primero muestró el esquema de color de su nuevo look.

La pieza de arte es definitivamente diferente a lo que hemos visto antes, y tenemos que agradecer al Gran Torino. El cabello verde de Izuku aún complementa la apariencia a pesar de que el traje ha perdido gran parte de su tono verde.

Esta vez, el traje se inclina hacia el negro con detalles en naranja y dorado. La capa de Gran Torino ocupa el espacio donde Izuku una vez tuvo un protector facial de bronce, y eso es solo el comienzo.

Como muestra la obra de arte, el nuevo traje de Izuku tiene líneas que recorren los brazos y combinan con el color de la capa de Gran Torino. Sus guantes Air Force especializados también están rediseñados con tonos dorados y marrones esta vez.

Entonces, a menos que haya acentos verdes ocultos en este traje, la nueva apariencia de Izuku casi abandona la sombra. Este nuevo aspecto es elegante por decir lo menos, y rinde homenaje a los héroes que más admira Izuku.

Desde All Might hasta Gran Torino e incluso Bakugo, el atuendo contiene el espíritu de los que más ama Izuku. Y aunque ningún traje hace a un hombre, es seguro decir que este conjunto ayuda al héroe más de lo que le duele.

¿Qué opinas sobre el último disfraz de Izuku en el manga? ¿Crees que este paladar le sienta bien a su nuevo uniforme? La Verdad Noticias te recuerda que el manga My Hero Academia acaba de romper un importante récord de ventas.

