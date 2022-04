Isekai Quartet lanza nuevo tráiler de su película

Se ha lanzado un nuevo tráiler principal de la película Isekai Quartet: Another World antes de su próximo estreno el 10 de junio de 2022. A continuación, La Verdad Noticias te comparte las actualizaciones.

Al igual que el tráiler anterior, la película se centra en sus nuevos personajes originales, como Pantagruel (con la voz de Minami Tanaka), Vera Mitolohina (con la voz de Nana Mizuki) y Alec (con la voz de Toshiyuki Morikawa).

Según información del Twitter oficial, la película sigue a los actores de cuatro adaptaciones de novelas ligeras de isekai como Re:Zero − Starting Life in Another World, Overlord, The Saga of Tanya the Evil, y Konosuba -God’s blessing on this wonderful world! ser transportado a un entorno escolar extraño.

Una película para la serie cruzada se anunció por primera vez en el episodio final de Isekai Quartet 2, donde se reveló que se estaba produciendo una secuela. La serie también contó con cameos de The Rising of the Shield Hero y Cautious Hero: The Hero Is Overpowered but Overly Cautious.

Visual de la próxima película Isekai Quartet y su elenco

Gran parte del personal de producción de la serie está volviendo a trabajar en la película. Minoru Ashina es el director y guionista, Minoru Takehara es el diseñador de personajes y director de animación en jefe, Junichi Ookubo es el director de fotografía y Ruka Kawada es el compositor de música. Studio PuYUKAI está a cargo de la producción de animación.

La primera temporada de Isekai Quartet se emitió por primera vez del 9 de abril al 25 de junio de 2019. La segunda temporada se emitió del 14 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021. El servicio de streaming Crunchyroll transmitió ambas temporadas de Isekai Quartet.

