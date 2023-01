Isayama confirma que Attack on Titan ya no tendrá ninguna secuela

Muchos fanáticos de Attack on Titan o Shingeki no Kyojin siguen muy tristes porque el manga haya concluido, aunque muchos siguen emocionados por ver la última temporada del anime que está en producción por MAPPA.

Pero ahora se ha terminado cualquier esperanza de que el mangaka Hajime Isayama y creador de Attack on Titan vaya a tener alguna continuación en su historia, pues él mismo afirmó que no hará ninguna secuela.

Isayama responde a las preguntas de una entrevista que se le realizó desde un podcast realizado durante el Festival Internacional del Cómic de Angulema 2023 y fue en donde afirmó que no seguirá con su gran obra.

Este es el motivo por el Isayama no seguirá con una secuela de Attack on Titan

Hajime Isayama habla sobre la continuación de Attack on Titan.

Hajime Isayama no solo habló sobre su trabajo como mangaka, en la que comentó que siempre pensó que no podría llegar al final de Attack on Titan, además que no tenía planes de vivir toda su vida ilustrando y escribiendo mangas.

También dijo que no hará nunca alguna secuela sobre la historia de Attack on Titan, ya que es una obra “completamente acabada” así que no tendría sentido realizar alguna continuación.

Por otro lado, cuando le volvieron a preguntar sobre por qué creó a un personaje como Eren Yeager fue porque no quería que sea el típico héroe perfecto e idealizado.

“Me dije que un héroe perfecto no sería interesante“, además explicó que “Este personaje refleja la parte mala de mí, y toda la historia trata de matar esas partes malas de mí“.

Sin embargo, como te contamos anteriormente en La Verdad Noticias, se le preguntó a Isayama si pensaba realizar un spin-off sobre Levi Ackerman y esto fue lo que respondió, esperamos algún día decida realizarlo.

¿Cuánto dura el manga de Attack on Titan?

Tomos de Attack on Titan.

El famoso manga de Attack on Titan de Hajime Isayama tuvo un total de 34 volúmenes, por lo que en total son 139 capítulos publicados entre el 2009 y el 2009.

