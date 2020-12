Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?: Anime tendrá un OVA en 2021

La tercera temporada del anime de Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?, serie basada en las novelas ligeras creadas por Fujino Ōmori y Suzuhito Yasuda, continuará su historia en un OVA que llegará en 2021.

El anuncio del OVA del anime de Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? vino acompañado de esta imagen que da una idea de lo que se verá en el especial.

El anuncio de este OVA llegó de la mano de un vídeo así como una imagen que ofrecen a los fans un vistazo de lo que espera en 2021 tras la tercera temporada del anime de Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?

El título del OVA de Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? es ‘Orario ni Onsen o Motomeru no wa Machigatteiru Darō ka ~Ofuru no Kami-sama Forever~’(Is It Wrong to Try to Go to a Hot Spring in Orario ~God of Baths Forever~) y de acuerdo al vídeo publicado llegará a las pantallas de Japón el 28 de abril de 2021.

Detallan contenido extra que tendrá el OVA

De acuerdo con lo anunciado el OVA de Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? tendrá una edición en Blu-ray y DVD con ilustraciones realizadas por el diseñador de personajes del anime, Shigeki Kimoto, y un CD con la canción ‘Otoko to Onna wa Labyrinth’ interpretada por las actrices de voz de Hestia y Ais.

Es así que los fans de la tercera temporada del anime de Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? celebran la salida del OVA programado para 2021. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta serie para traerte lo más reciente.

