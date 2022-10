Invisible Girl de My Hero Academia recibe sus primeros cosplays

Recientemente, My Hero Academia (Boku no Hero Academia) lanzó una ilustración especial creada por el mangaka Kohei Horikoshi, en donde se mostró a Invisible Girl (Toru Hagakure) “totalmente desnuda y sin su peculiaridad activada”.

La ilustración de Hagakure se volvió viral, ya que muchos fanáticos sintieron que “el personaje femenino fue sexualizado” sin importar el hecho de tratarse de “una menor de edad”. Aún así, Invisible Girl no deja de inspirar gran cantidad de cosplays que te compartimos a continuación.

Cosplays de Invisible Girl de Boku no Hero

Ilustración oficial de Invisible Girl "desnuda".

Cosplay de Kurumino Hana que recrea la erótica ilustración de Invisible Gril.

Imagen: Kurumino Hana / Invisible Girl con uniforme.

Cosplay de Invisible Girl con su Don activado.

Es un hecho que han comenzado a filtrarse los primeros cosplays de Invisible Girl “desnuda”. La ilustración de Horikoshi finalmente reveló el diseño oficial de Toru Hagakure como su color de cabello, ojos y demás características.

Arriba puedes ver hermosos cosplays de la modelo Kurumino Hana (@HanaKurumino), quien no perdió el tiempo para publicar su hermosa sesión de fotografías en las redes sociales. Antes, La Verdad Noticias informó sobre un cosplay de Midnight que promocionó la sexta temporada de Boku no Hero Academia.

Sinopsis de My Hero Academia

Crunchyroll transmite el anime producido por estudio Bones y lo describe como tal: “En un mundo en el que la mayor parte de la población nace con un Don (peculiaridad), una habilidad extraordinaria diferente en cada cual, no tardaron en aparecer tanto villanos como héroes dispuestos a detenerlos”.

La sinopsis continúa: “Con el tiempo los héroes pasaron a ser funcionarios del gobierno, estando regulados y viviendo de su trabajo, además de convertirse en objeto de admiración de muchos”.

“Ahora, ser héroe es el sueño de la gran mayoría de niños, que esperan desde muy pequeños a que su Don se manifieste para comenzar a entrenar y soñar con convertirse en los héroes número uno”, escribió Crunchyroll sobre el anime Boku no Hero Academia.

