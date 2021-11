Inosuke de Demon Slayer sorprende en un increíble cosplay femenino

Aunque todo el elenco de Demon Slayer es amado, es el indignante Inosuke Hashibira quien parece haber tocado la fibra sensible con los creadores de memes y los artistas de cosplay. Con su característica grandilocuencia y su icónica cabeza de jabalí, el personaje estaba prácticamente hecho a medida para destacar.

Esto ha inspirado a un creador de cosplay a preguntarse cómo se vería la luchadora salvaje como mujer. Creado por Koyoharu Gotouge, Kimetsu No Yaiba sigue a un joven llamado Tanjiro mientras se une a los cazadores de demonios titulares para que pueda encontrar una cura para su hermana Nezuko.

En el camino, Tanjiro y Nezuko se encuentran con un amplio elenco de personajes de Demon Slayer, como Zenitsu y el absolutamente salvaje Inosuke. Criado por una manada de jabalíes desde que era un niño, Inosuke tiene pocas habilidades sociales.

El personaje se ganó a innumerables fanáticos con su mal genio, su voluntad de luchar y su tremenda fuerza. Dada su popularidad, no es de extrañar que se haya convertido en uno de los favoritos entre los artistas de cosplay.

Cosplay femenino de Inosuke Hashibira

Así luce el cosplay de Inosuke, versión femenina de Demon Slayer

En una serie de publicaciones en Twitter, la artista de cosplay Bepcosplays mostró su increíble visión de cómo se vería una mujer Inosuke. El primero lo tomó ella misma en la convención Anime Ink Tattoo. El segundo set fue tomado por el fotógrafo de cosplay DJTAAAAM durante la convención Anime Weekend Atlanta.

Desde la icónica cabeza de cerdo de Inosuke, pasando por las espadas, el cabello negro y azul, el cosplay recrea a la perfección el estilo inconfundible de Inosuke al tiempo que agrega algunos detalles nuevos, como los tatuajes.

El cosplay femenino de Inosuke hace que los ojos verdes de Inosuke sean aún más llamativos. Todo ello se une para crear una versión de Inosuke que se reconoce al instante, sin dejar de poner suficientes toques únicos que Bepcosplays posee.

El cosplay es más que un simple vestuario, no es un eufemismo llamar a los creadores de contenido como artistas de Bepcosplays. El trabajo, el esfuerzo y el tiempo que se dedica a crear algo como este cosplay de Inosuke requiere un nivel de dedicación y pasión que es verdaderamente admirable.

Ver a los fanáticos de Kimetsu no Yaiba responder de manera tan positiva a esto, muestra cuán solidaria es la comunidad en torno al cosplay de anime / manga. Hay una buena razón por la que Bepcosplays no es el primero en hacer cosplay como mujer Inosuke.

Hay pocos signos de respeto más importantes por una serie que un cosplay bien elaborado como el que Becosplays muestra aquí. Uno de los aspectos más atractivos del manga son los muchos personajes más grandes que la vida del medio.

Dado lo divertidos que parecen tener personajes como Naruto y Luffy de One Piece en sus respectivas historias, no es de extrañar que tanta gente quiera disfrazarse como ellos. Inosuke de Kimetsu no Yaiba ciertamente encaja en ese molde, por lo que es tan bueno ver a artistas de cosplay como Bepcosplays dar su propio giro único al luchador más icónico de la serie.

¿Dónde puedo ver Demon Slayer en español?

Puedes ver Demon Slayer en español desde Crunchyroll y Netflix. Ambas plataformas de streaming tiene disponible la primera temporada en japonés, con subtítulos o doblaje. La segunda temporada se encuentra en transmisión al momento de redactar esta nota en La Verdad Noticias.

